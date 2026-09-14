Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi Eylül ayı birinci birleşimi gerçekleşti. Başkan Vekili Büşra Özdemir, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin devam eden yatırım ve çalışmalarını anlattı.' Sadece yol, asfalt yapmıyoruz. Antalya'ya milyar milyar liralık yatırımlar yapıyoruz diyen Özdemir, 'Hiçbir hizmeti kesmedik devam eden hizmetlerimizi arttırarak ilerlettik' dedi.

Eylül ayı birinci birleşimini gerçekleştiren Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi, önergelerle birlikte 191 gündem maddesini görüştü. Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir meclise Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin devam eden yatırımları hakkında bilgi verdi. 'Biz önce hayatta kaldık, sonra ayakta kaldık ve ilk günden bu yana da hiçbir mazerete sığınmadan çalışıyoruz' diyen Özdemir, 'Kolay süreçlerden geçmedik ama çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz' dedi.

'Hizmetler artarak ilerliyor'

Antalya'da hiçbir hizmetin kesilmediğini, devam eden hizmetlerin ise artarak ilerletildiğini söyleyen Özdemir, 'Asfalt seferberliğimize başladık. Alt yapı yatırımlarımızda hız kesmedik. 2040 Ulaşım Master Planını hazırlayıp gönderdik. 4. Etap Raylı Sistem Projesini Kamu Yatırım Programına aldırdık. Son finans aşamasındayız. Temel atmak için Kasım ayında yapılacak COP31'i beklemek zorundayız. Şu an finansman aşamasındayız. Yılsonuna kadar olacak diye tahmin ediyorum. Yılbaşında bu şehrin battı çıktılarının temellerini de atacağız. Hiç bekletmiyoruz. Acil sorunları çözüyoruz. İller Bankasında şerit artırımına girdik. 100. Yıl'ı komple yeniledik. Atatürk Caddesi'nin Cumhuriyet Meydanı'na kadar tamamen çevre düzenlemesini yapıyoruz. Döşemealtı ve Hurma'da 110 milyon Euro kredi ile alt yapı seferberliğimizi başlatıyoruz' dedi.

Yeni araç ve ekipman alımları devam ediyor

Trafikle ilgili de çalışmalar yapıldığını söyleyen Özdemir, Gazi Bulvarı'nda şerit genişletmeye girileceğini, bu projeleri de bakanlığa gönderdiklerini söyledi. Geçen yıl 1 milyara yakın öz kaynakla araç alımı yapıldığını hatırlatan Özdemir, devam eden çalışmalar hakkında da şu bilgileri verdi: 'Yeni araç ve ekipman alımlarımıza devam ediyoruz. Bu araçları belediyeye kazandırıyoruz. Yine 150 Adet otobüsü 2026'nın sonuna kadar kazandırmış olacağız. Kamu Yatırım Programına aldırdığımız projelerimiz var. Şehirde gerçekten asfalt seferberliği var. Daha hafta sonu Şehit Binbaşı Cengiz Toytunç Caddesini asfaltladık ve bitirdik.'

'İlçelerde de yatırımlar sürüyor'

Yalnızca kent merkezinde değil ilçelere de aynı oranda yatırım yapıldığını söyleyen Özdemir, 'Geçen gün Kaş'taydık. Sadece gittiğim yerdeki yatırım 1,5 milyardı. Kaş'ın içme suyu sorununu çözüyoruz. Yeni bir terfi merkezi oluşturduk. Kaş'ın suyunu Saklıkent'ten Kalkan'ın suyunu Çayköy'den getirdiğimiz suyla besleyeceğiz. 2027 Mart'ta bitirmiş olacağız. Geçen ay Manavgat'taydım. Orada sadece ASAT'ın 5 milyar liralık yatırımı var. Lara arıtmayı 1,5 milyar liralık bir çalışmayla COP'a da hazırlamaya çalışıyoruz. Hem Altıntaş'ın hem ilerleyen dönemde Kırcami'nin de artacak şu ihtiyacını düşünerek yapıyoruz. Sadece yol asfalt yapmıyoruz. Milyar milyarlık yatırımlar yapıyoruz' dedi.