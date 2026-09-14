DCT Trading Dış Ticaret A.Ş. (DCTTR), tarımsal üretim alanındaki yatırımlarından Bluefarm Tarım Teknolojileri ve Üretim A.Ş.’ye yönelik yeni yatırım kararını açıkladı.

Şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya göre, Bluefarm’da mevcut yatırımcı konumunda bulunan Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Karma Strateji Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ile ilave yatırım konusunda 14 Eylül 2026 tarihinde protokol imzalandı. Aynı gün Bluefarm’ın Olağanüstü Genel Kurul toplantısı da gerçekleştirildi.

Sermaye 16,2 milyon TL’ye çıkacak

İlave yatırım, taraflar arasında 12 Mart 2026 tarihinde imzalanan Paya İştirak Sözleşmesi ve Pay Sahipleri Sözleşmesi kapsamında, emisyon primli sermaye artırımı yoluyla gerçekleştirilecek.

Genel kurul kararlarının ticaret sicilinde tescil ve ilan edilmesinin ardından Bluefarm’ın 12 milyon 727 bin 504 TL olan ödenmiş sermayesi 16 milyon 242 bin 719 TL’ye yükseltilecek.

Bu sermaye artırımına Maxis Fonu, nominal bedel ve emisyon primi dahil toplam 2,9 milyon euro tutarında yatırım yapacak. İşlemin tamamlanmasıyla fonun Bluefarm’daki pay sahipliği oranı yüzde 38,43’e yükselecek.

Yaban mersini yatırımı büyütülecek

DCT Trading’in tarımsal üretim stratejisinde Bluefarm önemli bir konumda bulunuyor. Şirket, Edirne’nin İpsala ilçesinde 206 dönümlük arazi üzerinde modern yaban mersini üretim altyapısı kuruyor. Bluefarm üzerinden üretimin yanı sıra sözleşmeli tarım modelinin geliştirilmesi ve elde edilen ürünlerin başta ihracat olmak üzere farklı satış kanallarına yönlendirilmesi hedefleniyor.

DCT Trading’in 2026 ilk çeyrek faaliyet raporunda da Bluefarm’ın İpsala’daki yaban mersini çiftliğinde üretilecek ürünler için soğuk zincir altyapısı ve tarımsal ürün depolama kapasitesini artırmaya yönelik projenin 32,05 milyon TL sabit yatırım tutarıyla Yatırım Teşvik Belgesi kapsamına alındığı belirtilmişti.

Maxis’in ortaklığı güçleniyor

Maxis Fonu’nun Bluefarm yatırımı Mart 2026’da başlamıştı. O dönemde gerçekleştirilen emisyon primli sermaye artırımı kapsamında fonun 1,5 milyon euro yatırım yaparak Bluefarm sermayesinin yüzde 21,43’üne sahip olması planlanmıştı.

Yeni yatırım, Maxis Fonu’nun Bluefarm’daki ortaklık oranını yüzde 38,43’e taşıyarak tarımsal üretim şirketindeki konumunu önemli ölçüde güçlendirecek.

DCT Trading, yeni yatırımdan sağlanacak kaynağın Bluefarm’ın devam eden yatırımlarının finansmanında kullanılacağını açıkladı. Kaynağın aynı zamanda şirketin üretim kapasitesinin ve faaliyet ölçeğinin artırılmasına yönelik stratejik planların hayata geçirilmesinde değerlendirilmesi bekleniyor.

DCT Trading’in KAP kayıtlarında Bluefarm Tarım Teknolojileri ve Üretim A.Ş., tarımsal üretim ve ticaret faaliyetleri yürüten konsolidasyona tabi bağlı ortaklık olarak yer alıyor.