Ayvalık'ta yarış heyecanı yalnızca yetişkin ve profesyonel sporcularla sınırlı kalmadı. Minik sporcuların katılımı, hem spor kültürünün küçük yaşlarda yaygınlaşması hem de çevre bilincinin çocuklara aktarılması açısından organizasyona ayrı bir anlam kattı.

Ayvalık Belediyesi girişimleriyle bu yıl ilk kez düzenlenen çocuk koşusu, Uluslararası Ayvalık Kurtuluş Yarı Maratonu'na renk kattı. 6-9 yaş grubundaki çocuklar, 'Sıfır Atık Mavi Farkındalığı Çocuk Koşusu' ile ilk kez yarı maraton organizasyonunun bir parçası olurken, heyecanları ve coşkularıyla hafızalarda yer etti.

Ayvalık'ın kurtuluş haftası etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen Uluslararası Ayvalık Kurtuluş Yarı Maratonu, çocukların katılımıyla ayrı bir heyecan kazandı. Çocuk koşusunda 6-9 yaş arasındaki çocuklar, ilk kez yarış parkurunda yerlerini aldı. Böylece yüzlerce yetişkin sporcunun mücadele ettiği organizasyonda çocukların da sporla ve çevre bilinciyle buluşması sağlandı.

Çocukların katılımı, yarışın en renkli ve anlamlı bölümlerinden biri oldu. Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, çocukların küçük yaşlarda sporla buluşmasının önemine dikkat çekerek, 'Bu yıl 6-9 yaş arası çocuklarımız için mini bir koşu düzenlendi. Çocuklarımızın küçük yaşta sporla buluşmasını çok önemsiyoruz. Mini maratona katılan çocuklarımızın ileride çok daha büyük başarılara imza atacağına inanıyorum. Onların heyecanı bu organizasyona ayrı bir güzellik kattı' dedi.