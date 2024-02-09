SASA'dan yapılan açıklama şöyle:

SASA olarak PTA, Elyaf, Cips ve Low Melt Elyaf tesislerimizin montajlarında yaklaşık 9 bin montaj ekibi çalışmaktadır. 300 çalışanı olan altyüklenici firmalardan bir tanesinde ücret zamlarında bir sıkıntı oluşmuş, bir gün süre ile ücret zamlarını beğenmemelerinden kaynaklı bir oturum olmuştur. SASA yönetiminin devreye girmesi ile, bu problem çözülmüştür. Altyüklenici bu firmamızın çalışanları iş başı yapıp, işlerine devam etmektedirler.

2024 yılı ikinci yarısında üretime başlatmayı plandığımız yıllık 1.750.000 ton üretim kapasiteli PTA tesisimizde, 2024 yılı üçüncü çeyrekte faaliyete geçecek yıllık 367.000 ton kapasiteli Elyaf tesisimizde, 2024 yılı üçüncü çeyrekte faaliyete geçecek yıllık 330.000 ton kapasiteli cips tesisimizde, 2025 yılı ilk çeyrekte faaliyete geçecek olan yıllık 52.500 ton kapasiteli Low Melt Elyaf tesislerimizin montajlarında 9 bin arkadaşımız gece gündüz çalışmaktadır. Tüm çalışan arkadaşlarımıza başarılar diliyor, çalışmalarından dolayı teşekkür ediyoruz.

Kamuoyuna duyurulur.