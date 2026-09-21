İstanbul’da hava sıcaklıklarının yağışla birlikte mevsim normallerinin 5 ila 7 derece altına gerilemesi bekleniyor. Kuvvetli yağışların 23 Eylül Çarşamba günü akşam saatlerinden sonra kenti terk edeceği tahmin ediliyor.
Rüzgar da kuvvetlenecek
Yağışlı sistemle birlikte kuzeyli yönlerden esecek rüzgarın orta kuvvette, zaman zaman saatte 30-50 kilometre hıza ulaşarak kuvvetli esmesi bekleniyor.
Meteoroloji, özellikle sel, su baskını, yağış sırasında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalar konusunda vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması uyarısında bulundu.