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İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı: Sıcaklıklar 5-7 derece düşecek

Meteoroloji, özellikle sel, su baskını, yağış sırasında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalar konusunda vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması uyarısında bulundu.

İstanbul’da hava sıcaklıklarının yağışla birlikte mevsim normallerinin 5 ila 7 derece altına gerilemesi bekleniyor. Kuvvetli yağışların 23 Eylül Çarşamba günü akşam saatlerinden sonra kenti terk edeceği tahmin ediliyor.

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