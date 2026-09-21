İstanbul’da hava sıcaklıklarının yağışla birlikte mevsim normallerinin 5 ila 7 derece altına gerilemesi bekleniyor. Kuvvetli yağışların 23 Eylül Çarşamba günü akşam saatlerinden sonra kenti terk edeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji’den sağanak uyarısı: İstanbul’da öğleden sonra yağış bekleniyor
Meteoroloji’den sağanak uyarısı: İstanbul’da öğleden sonra yağış bekleniyor
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Rüzgar da kuvvetlenecek

Yağışlı sistemle birlikte kuzeyli yönlerden esecek rüzgarın orta kuvvette, zaman zaman saatte 30-50 kilometre hıza ulaşarak kuvvetli esmesi bekleniyor.

Meteoroloji, özellikle sel, su baskını, yağış sırasında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalar konusunda vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması uyarısında bulundu.