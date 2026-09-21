AK Parti İzmir Milletvekili ve TBMM Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu Başkanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İzmir Büyükşehir Belediyesi önceki dönem başkanlarından Dr. Burhan Özfatura'nın vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.

Birleşmiş Milletler'in 81'inci Genel Kurulu için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la New York'a giden Dr. Kasapoğlu buradan yayınladığı mesajda Özfatura'nın İzmir'in yerel yönetim tarihinde önemli bir yeri bulunduğunu, üstlendiği sorumluluğun hakkını vermek için çalışan, birikimini ve tecrübesini bu şehrin hizmetine sunan değerli bir devlet ve siyaset insanı olduğunu, İzmir'in büyümesine, gelişmesine ve geleceğe hazırlanmasına sunduğu katkının ve belediye başkanlığı dönemindeki hizmetlerinin saygıyla hatırlanacağını ifade etti.

'İzmir'in hafızasında daima saygıyla anılacak'

İki dönem İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapan Özfatura'nın, kentin ulaşım ve altyapı projelerinin ilerlemesinde büyük emeği bulunduğunu hatırlatan Kasapoğlu mesajında, 'İzmir'in önceki dönem Belediye Başkanlarından İzmir'e ve ülkemize çok değerli hizmetlerde bulunmuş kıymetli insan Burhan Özfatura'nın vefatını teessürle öğrendim. Kendisine Rabb'imden rahmet ve mağfiret niyaz ediyorum. Değerli ailesi başta olmak üzere tüm hemşehrilerimize sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun' ifadelerini kullandı.

'Engelli bireylerin ve ailelerinin yanında oldu'

Özfatura'nın belediye başkanlığı sonrasında da toplumsal sorumluluk üstlenmeye devam ettiğini vurgulayan Kasapoğlu, Engelli Bireyleri Koruma ve Eğitim Vakfı bünyesindeki çalışmalarına ve Engelsiz Yaşam Köyü'ne verdiği emeğe dikkati çekti.

Kasapoğlu, değerlendirmesini şöyle tamamladı:

'Burhan Bey'in hayatında beni özellikle etkileyen hususlardan biri de, engelli bireyler ve aileleri için gösterdiği gayrettir. Çocuklarımızın eğitim alabilmesi, gelişimlerini destekleyen imkânlara kavuşabilmesi ve ailelerinin yanında bir destek bulabilmesi için sorumluluk üstlendi. Engelsiz Yaşam Köyü'ne verdiği emek, onun insana duyduğu saygının ve koşulsuz sevginin kıymetli bir örneğidir. Bir insanın hayatını kolaylaştırmak için gösterilen çabanın değeri çok büyüktür. Burhan Özfatura, bu sorumluluğu yıllarca taşıdı. Belediye başkanlığı görevi sona erdikten sonra da hizmet etme gayretini korudu. Engelli bireylerin ve ailelerinin gönlünde müstesna bir yer edindi. Kendisini, İzmir'e hizmetlerinin yanında bu gönül zenginliğiyle de özlemle hatırlayacağız.'