Vera Konsept Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.’de (VRGYO) yönetim değişikliği yaşandı. Şirketin 18 Eylül 2026 tarihli Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) bildirimine göre, ilgili yasal mercilerin kararı doğrultusunda şirket yönetiminin Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından kayyımlık yetkileriyle yürütülmesine karar verildi.

Kararla birlikte Vera Konsept GYO’nun mevcut yönetim kurulu üyelerinin yetkileri sona erdi. TMSF Fon Kurulu’nun 18 Eylül tarihli ve 2026-25 sayılı kararı kapsamında şirketin yeni yönetim kurulu da belirlendi.

VRGYO'nun yeni yönetimi belli oldu

Yeni yapılanmada Yönetim Kurulu Başkanlığı’na Cengiz Kadakaloğlu getirildi.

Yönetim kurulu üyeliklerine ise Alper Gökcen, Mert Naycı, Elmas Başak Alpaslan ve Elif Şeyda Dündar atandı. KAP bildiriminde yeni yönetim kurulu üyelerinin görevlerine resmen başladığı belirtildi.

Şirket faaliyetleri devam edecek

TMSF’nin kayyımlık yetkileriyle yönetimi devralmasının ardından şirketin ticari faaliyetlerinin sürdürüleceği açıklandı.

Vera Konsept GYO, mevcut gayrimenkul projeleri, şirketin taahhütleri ve tüm operasyonel süreçlerin yeni yönetim kurulu liderliğinde devam edeceğini bildirdi. Şirket ayrıca faaliyetlerin Sermaye Piyasası Mevzuatı ve GYO düzenlemelerine uyum içerisinde yürütüleceğini duyurdu.

Kararın gerekçesi KAP açıklamasında ayrıntılandırılmadı

Şirketin KAP bildiriminde, yönetimin TMSF’ye devrinin ilgili yasal mercilerin kararı doğrultusunda ve Ceza Muhakemesi Kanunu’nun ilgili hükümleri uyarınca gerçekleştirildiği belirtildi. Ancak bildirimin içeriğinde bu kararın hangi soruşturma veya hukuki süreç kapsamında alındığına ilişkin ayrıntılı bir bilgi yer almadı.

Böylece Borsa İstanbul’da VRGYO koduyla işlem gören Vera Konsept GYO’da yönetim TMSF’nin kayyımlık yetkileriyle yürütülmeye başlanırken, şirketin mevcut projeleri ve ticari faaliyetlerinin devam edeceği kamuoyuna duyuruldu.