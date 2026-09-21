Ankara merkezli soruşturmada operasyonların dördüncü dalgası 20 Eylül’de gerçekleştirildi. Bu kapsamda 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, şüphelilerin adreslerinde aramalar yapıldı ve soruşturmayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 23 şirkete kayyum atanmasına karar verildi. Mehmet Dursun da gözaltı kararı verilen isimler arasında bulunuyor.

Armine de soruşturmanın ilk dalgasında kayyum kapsamına alınmıştı

Soruşturmanın 13 Ağustos’ta başlayan ilk operasyonunda 17 ilde eş zamanlı işlem yapılmış, çok sayıda kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. Soruşturma kapsamında mali ve ticari bağlantıları bulunduğu değerlendirilen şirketler de incelemeye alınmıştı.

Bu süreçte Armine Giyim de TMSF tarafından kayyum atanan şirketler arasında yer aldı. Armine'nin yanı sıra Ayakkabı Dünyası ve farklı sektörlerde faaliyet gösteren çok sayıda şirket soruşturma kapsamında gündeme geldi.

Mehmet Dursun’un bugün gözaltına alınması, şirketine kayyum atanmasının ardından soruşturmadaki dikkat çeken gelişmelerden biri oldu.

Soruşturmanın odağında mali ve ticari yapılanma iddiaları bulunuyor

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada şüpheliler hakkında suç örgütü kurma ve yönetme, suç örgütüne üye olma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık ve Vergi Usul Kanunu’na muhalefet suçlamaları araştırılıyor.

Soruşturmanın 4. dalgasında gözaltı kararlarının yanı sıra şirketlere yönelik kayyum işlemlerinin de sürmesi, dosyanın mali ve ticari boyutunun genişlediğini gösteriyor.

13 Ağustos’tan bu yana 80 tutuklama

13 Ağustos’ta başlayan operasyonların ardından farklı aşamalarda yeni gözaltı ve kayyum kararları alındı. Son gelişmelerle birlikte soruşturma kapsamında 80 şüphelinin tutuklandığı bildirildi.

Mehmet Dursun’un gözaltına alınmasıyla birlikte Türkiye’nin tanınmış tesettür giyim markalarından Armine’nin soruşturmayla bağlantısı da yeniden gündeme geldi.