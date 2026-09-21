Elazığspor'da birlik ve beraberlik adına önemli bir adım atıldı. Taraftar grupları, Gakgoşlar Taraftar Derneği çatısı altında birleşerek tribünlerde tek ses, tek yürek olma yolunda buluştu.

Elazığspor Kulüp Başkanı Ahmet Toprak'ın göreve gelmesinin ardından ortaya koyduğu birlik ve beraberlik hedefi doğrultusunda yürütülen çalışmalar sonuç verdi. Elazığspor tribünlerinde uzun süredir beklenen taraftar gruplarının birleşmesi konusunda önemli bir adım atıldı. Elazığspor taraftar grupları, Ömer Faruk Gülbasan öncülüğünde Gakgoşlar Taraftar Derneği çatısı altında birleşerek Elazığspor için tek tribün, tek ses ve tek yürek olacak.

Yeni yapılanmayla birlikte taraftar gruplarının, Atatürk Stadyumu'nda Sürsürü kale arkası olarak adlandırılan bölümde bir araya gelmesi ve Elazığspor'a şampiyonluk yolunda hep birlikte destek vermesi planlanıyor.