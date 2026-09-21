Mudanya Triatlonu Türkiye Kupası Finali'nde, TSK Spor Gücü Triatlon Takımı hem Elit hem de Yaş Grubu kategorilerinde 2026 Sezonu Türkiye Şampiyonu oldu.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 'TSK Spor Gücü Triatlon Takımımız, 19-20 Eylül 2026 tarihlerinde düzenlenen Mudanya Triatlonu Türkiye Kupası Finali, 750 m yüzme, 20 km bisiklet, 5 km koşu müsabakasına katıldı. Müsabaka sonunda yıl boyu düzenlenen sprint mesafe yarışma ayakları tamamlanarak TSK Spor Gücü Triatlon Takımı hem Elit hem de Yaş Grubu kategorilerinde 2026 Sezonu Türkiye Şampiyonu oldu. Ferdî tasnifte sporcularımız 4 altın, 3 gümüş, 2 bronz madalya, 6 birincilik, 4 ikincilik, 6 üçüncülük kupası elde ederek büyük bir başarıya imza attı. Sporcularımızı ve antrenörümüzü tebrik ederiz' ifadelerine yer verildi.