Fenerbahçe altyapı takımları, Darıca'da düzenlenen organizasyonda Darıca Kartalgücü Spor Kulübü ve Darıca Belediyesi Eğitim Spor Kulübü ile hazırlık maçlarında karşı karşıya geldi.

Darıca Kartalgücü Spor Kulübü'nün davetiyle gerçekleştirilen organizasyonda farklı yaş gruplarındaki genç futbolcular sahaya çıktı. Program kapsamında toplam 10 hazırlık maçı oynandı. Genç futbolcuların maç tecrübesi kazanmasının amaçlandığı organizasyonu yaklaşık 500 kişi tribünden takip etti.

Darıca Kartalgücü Spor Kulübü Başkanı Menderes Korkmaz, Fenerbahçe altyapısını Darıca'da ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını belirterek, 'Ülkemizin önemli spor kulüplerinden Fenerbahçe Spor Kulübümüzü Darıca'da ağırlamaktan büyük gurur duyuyoruz. Davetimize icabet ettikleri için kulüp yönetimine, teknik heyete ve tüm sporcularımıza teşekkür ediyoruz' dedi.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da çocukların sporla iç içe büyümesinin önemine dikkat çekerek, 'Çocuklarımızın sporla iç içe büyümesine, yeteneklerini geliştirmesine ve dostluk içerisinde mücadele etmelerine katkı sunan bu güzel organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Fenerbahçe Spor Kulübümüzü Darıca'da ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduk' ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Fenerbahçe altyapı antrenörlerinden Deniz Keskin tarafından Bıyık'a Fenerbahçe forması takdim edildi.