Ankara'da ilk kez Kadınlar Tenis Birliği (WTA 125) seviyesinde yapılan Türk Telekom Ankara Open açılış toplantısı düzenlendi.

Ankara'da ilk kez düzenlenen Kadınlar Tenis Birliği (WTA 125) seviyesindeki Türk Telekom Ankara Open, açılış toplantısında basın mensuplarıyla buluştu. Toplantıda turnuvanın Ankara ve Türk tenisi açısından taşıdığı önem, uluslararası organizasyonların genç tenisçilerin gelişimine katkısı ve Ankara Open'ın önümüzdeki yıllarda daha üst kategorilere taşınması hedefi öne çıktı.

Turnuvanın isim sponsoru Türk Telekom'dan spora ve sporcuya güçlü destek

Türkiye'nin dijital dönüşümünün öncüsü Türk Telekom, teknoloji birikimi ve milli sorumluluk anlayışıyla sporun ve sporcunun gelişimine yönelik desteğini farklı branşlarda sürdürmeye devam ediyor. Sporun gelişimine, spor kültürünün yaygınlaşmasına ve önemli organizasyonların daha geniş kitlelerle buluşmasına katkı sunmayı hedefleyen Türk Telekom, Türk Telekom Ankara Open WTA turnuvasının isim sponsorluğunu üstleniyor.

Türk sporuna sunduğu desteği yayıncılık alanındaki köklü tecrübesiyle de pekiştiren Türk Telekom, yeni nesil TV platformu Tivibu ile turnuvanın yayın sponsorluğunu üstlenerek tenis heyecanını sporseverlerle buluşturacak.

Televizyon platformu, mobil ve sosyal medya uygulamaları aracılığıyla farklı spor organizasyonlarının heyecanını izleyicilere ulaştıran Türk Telekom, sporun daha geniş kitlelere ulaşmasına katkı sunmayı sürdürüyor.

Ankara dünya tenisine kapılarını açtı WTA Türk Telekom Ankara Open'ın açılış toplantısında konuşan Cahit Yavuz, Ankara'nın bu düzeyde uluslararası bir tenis organizasyonuna ilk kez ev sahipliği yaptığını vurguladı. Turnuva alanının atmosferini ve organizasyon yapısını Madrid Open'a benzeten Yavuz, Ankara'nın tenis açısından yeni bir uluslararası kimlik kazanmaya başladığını belirtti.

Yavuz, Türk Telekom'un isim sponsorluğu ve Tivibu'nun yayın desteğinin organizasyonun gerçekleşmesinde önemli bir katkı sağladığını ifade ederek iki markaya da teşekkür etti.

Topspin Tenis Kulübü Başkanı ve turnuvanın organizasyonunu üstlenen İsmail Geliç, uluslararası turnuvaların Türk tenisçilerin gelişimi açısından taşıdığı öneme dikkat çekti.

Türkiye'de daha fazla uluslararası turnuva düzenlenmesinin genç oyuncuların puan kazanmasına, üst seviyedeki tenisçilerle karşılaşmasına ve dünya sıralamasında ilerlemesine önemli katkı sağlayacağını belirten Geliç, bu organizasyonların sürdürülebilirliği açısından güçlü sponsor desteğinin önemini vurguladı.

Ankara'nın Türkiye'nin başkenti olduğunu hatırlatan Geliç, dünyanın önemli başkentlerinin büyük tenis organizasyonlarına ev sahipliği yaptığını belirterek, Türk Telekom Ankara Open'ın ilerleyen yıllarda WTA 250 ve WTA 500 gibi daha üst seviyelere taşınması yönündeki hedeflerini de dile getirdi.

Türk tenisinin önemli isimlerinden Çağla Büyükakçay ise Ankara'da çocukluk yıllarından itibaren farklı turnuvalarda mücadele ettiğini ancak başkentte ilk kez bu seviyede bir organizasyon gerçekleştirildiğini söyledi. Büyükakçay, uluslararası turnuvaların yalnızca profesyonel oyuncular açısından değil, genç tenisçilerin hayal kurabilmesi açısından da önemli olduğuna dikkat çekti.

Kendi kariyerinden İstanbul Cup örneğini veren Büyükakçay, 15-16 yaşlarında bu turnuvada oynarken büyük hedefler kurmaya başladığını ve yıllar sonra aynı turnuvada kupayı kaldırdığını hatırlattı. Türkiye'de bu seviyedeki organizasyonların sayısı arttıkça genç oyuncuların ilham alacağını ve başarı şansının yükseleceğini ifade etti.

Farhang Mohajerani de Türkiye'nin tenis açısından büyük bir potansiyele sahip olduğunu belirterek Ankara'nın tesisleri, oyuncu altyapısı ve şehir kapasitesiyle önemli uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapabilecek güçte olduğunu söyledi. Mohajerani, Türk Telekom'un turnuvaya verdiği desteğin önemine değinirken uzun vadeli hedeflerinin daha büyük turnuvalar düzenlemek olduğunu ifade etti. Tenisin medyada daha fazla görünürlüğe ihtiyaç duyduğuna da dikkat çeken Mohajerani, tenis organizasyonlarının futbol ve voleybol gibi branşlarda olduğu ölçüde medya ve yayın desteğine kavuşmasının Türkiye'den daha fazla uluslararası tenisçinin yetişmesine katkı sağlayacağını belirtti.

Turnuvanın uluslararası oyuncularından Solana Sierra ise Türkiye'de ilk kez bulunduğunu belirterek Ankara'da oynamaktan dolayı mutlu ve heyecanlı olduğunu söyledi. Türkiye'nin tenise güçlü destek veren bir ülke olduğunu ifade eden Sierra, turnuva tesislerinden duyduğu memnuniyeti de dile getirdi.

Başkentte yeni bir tenis yolculuğu

Türk Telekom Ankara Open ile Ankara, WTA 125 seviyesinde uluslararası kadın tenisinin yeni duraklarından biri oluyor. Turnuvanın, dünya tenisçilerini başkentte sporseverlerle buluşturmasının yanı sıra genç Türk tenisçilerin uluslararası seviyeyi yakından görmesine, deneyim kazanmasına ve yeni hedefler oluşturmasına katkı sağlaması amaçlanıyor.

Türk Telekom'un isim sponsorluğu ve Tivibu'nun yayın sponsorluğuyla gerçekleştirilen organizasyonun, önümüzdeki yıllarda daha üst kategorilere taşınarak Ankara'nın uluslararası tenis takvimindeki yerini güçlendirmesi hedefleniyor.