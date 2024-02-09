CHP TBMM grubunda oda kavgası yaşandı. CHP İdari Amiri seçilen Uğur Bayraktutan, CHP İdari Amirliği odasını kullanan eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Özel Kalem Müdürü Şükran Kütükçü'den odayı boşaltmasını istedi. Kütükçü'nün bu talebi reddetmesi üzerine Bayraktutan, durumu Meclis Başkanlığına bildirdi. Kütükçü, polis eşliğinde odadan çıkarıldı. TBMM Genel Sekreterliği görevlileri, Meclis İdare Amirliğine ait odaya Uğur Bayraktutan'ın isminin yazılı olduğu tabelayı asarak, oda kapısının kilidini değiştirdi ve bu durumu tutanak altına aldı. İdare Amirliği odası polis eşliğinde Bayraktutan’ın danışmanlarına teslim edildi.

