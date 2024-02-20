Bu geçiş, şirketin iş süreçlerini optimize etmesine, maliyetlerini düşürmesine ve uluslararası rekabet gücünü artırmasına yardımcı olacak. Sarp Intermodal’in Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Murat Keskin, “SAP'nin güçlü finans ve muhasebe modülleri ile birlikte kapsamlı konsolide raporlama yetenekleri, gelecek stratejimizi oluşturmamızda önemli bir rol oynadı.” dedi.

Geçen yılı 900 milyon TL tutarında rekor bir yatırımla kapatan Sarp Intermodal, altyapısı için de önemli bir yatırıma imza attı. Şirket dijital dönüşüm, sürdürülebilirlik, verimlilik ve operasyonel mükemmellik hedefleri kapsamında SAP kullanmaya başladı.

Sarp Intermodal’in Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Murat Keskin, iş süreçlerini daha verimli yönetme ve küresel ölçekte rekabet avantajı elde etme hedefleriyle uyumlu olarak SAP'ye geçiş yaptıklarını belirtti.

Keskin, “SAP'nin güçlü finans ve muhasebe modülleri ile birlikte kapsamlı konsolide raporlama yetenekleri, gelecek stratejimizi oluşturmamızda önemli bir rol oynadı. Türkiye'de, SAP’nin en güncel versiyonu S/4HANA Cloud’u gerçek zamanlı olarak kullanabilen ilk lojistik şirketi olmanın gururunu yaşıyoruz.” dedi.

SAP avantajlarını müşterilerine yansıtacak

SAP'nin güçlü entegrasyon yetenekleri sayesinde iş süreçlerini daha da optimize etmelerine imkân tanıdığını aktaran Keskin, “SAP finans, muhasebe, Hazine, üretim, insan kaynakları ve diğer birçok iş sürecini bir araya getirerek, iş yapma şeklimizi daha da güçlendiriyor.” diye konuştu.

Lojistik operasyon tarafında kendi geliştirdikleri ERP yazılımı ile SAP’ye entegre çalışmaya başladıklarını dile getiren Keskin, “Bu sayede daha etkili envanter yönetimi, planlama süreçlerinin iyileştirilmesi ve gerçek zamanlı izleme imkanına kavuşacağız. Bu değişikliklerin avantajlarını müşteri memnuniyeti, hız ve maliyet kontrolü üzerinden ölçümleyerek sürekli iyileştirme sağlamayı planlıyoruz.” bilgilerini paylaştı.

İş kültürü ve operasyonel süreçlerde yenilikçi dönüşüm

SAP'ye geçiş süreçlerinin yalnızca teknolojik bir dönüşümü ifade etmediğine dikkati çeken Keskin, aynı zamanda iş kültürlerinde ve operasyonel süreçlerinde bir evrimi simgelediğini vurguladı. Keskin, “Bu dönemde, çalışanlarımızın bu yenilikçi dönüşüme olan adaptasyonunu ve katkılarını büyük bir memnuniyetle gözlemledik. İnovasyona olan bağlılığımız, sürdürülebilir rekabet avantajlarını elde etme stratejimizle bütünleşiyor.” değerlendirmesinde bulundu.

Operasyonel mükemmelliği ve sürdürülebilir büyümeyi yakalamak için dijital dönüşüm yatırımlarına devam edeceklerini vurgulayan Keskin, bu sayede büyüme hedeflerine daha hızlı ulaşabileceklerini de sözlerine ekledi.