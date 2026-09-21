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AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş'a ziyaretlerinde AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, AK Parti Çanakkale İl Başkanı Abdurrahman Kuzu, AK Parti MKYK üyeleri Naim Makas ve Jülide İskenderoğlu eşlik etti.

AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, 'Türkiye Yüzyılı Buluşmaları' çerçevesinde Çanakkale'ye geldi. Elitaş, Çanakkale Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı Harun Erkan'dan OSB'de yapılan çalışmalarla ilgili bilgi almasının ardından iş adamlarıyla bir araya geldi. Son olarak AK Parti Çanakkale İl Başkanlığında teşkilat üyeleriyle buluşan Elitaş, teşkilat çalışmaları hakkında partililerle değerlendirmelerde bulundu.

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