Mercedes-Benz Türk’ün bir ilke imza atarak Türkiye’nin dört bir yanındaki kamyon şoförlerine sağlık ve bakım hizmeti vermek amacıyla başlattığı Sağlık Bakım Tırı Projesi, üçüncü yılında yeni rotasıyla devam ediyor. Bugüne kadar 7000 kamyon şoförüne hizmet götüren tır, bu yıl aralarında Düzce, Mersin, Ankara, İzmir, Antalya gibi lokasyonların olduğu 13 noktada hizmet verecek. Sınır kapılarını da rotasına ekleyen Sağlık Bakım Tırı, Sarp, Habur ve Kapıkule Sınır Kapısı’nda da şoförlerle buluşacak. Sağlık Bakım Tırı’nın dorsesini, ‘Dahası yok’ mottosuyla dünyada yalnızca 400 adet üretilen ve Türkiye’de de sadece 15 adet kullanıma sunulacak olan Mercedes-Benz Actros L Edition 3 çekecek. Sağlık Bakım Tırı’nda 1 iç hastalıkları uzmanı, 1 fizyoterapist, 2 berber ve 1 psikolog hizmet verecek.

Etkinlikte konuşma yapan Mercedes-Benz Türk Kamyon Pazarlama ve Satış Direktörü Alper Kurt da; “Mercedes-Benz Türk olarak, Türkiye ağır ticari araç endüstrisinin öncülüğünü üstleniyoruz. Bu başarının arkasında yenilikçi, vizyoner yaklaşımımız, üst düzey kalite, konfor ve güvenlik anlayışımız yer alıyor. Ancak tüm bunların yanı sıra öncelikli olan başka bir unsur daha var; o da insanı merkezine alan ve tüm faaliyetlerini insan odaklı gerçekleştiren bir şirket olmamız. Mercedes-Benz Türk olarak müşterilerimiz, kamyon şoförlerimiz ve tüm iş ortaklarımıza kadar ekosistemimizin tüm parçalarının beklenti ve ihtiyaçlarını karşılamak en önemli önceliklerimiz arasında. Tüm bunlar çerçevesinde, biz de Türkiye'de daha önce benzeri görülmemiş olan Sağlık Bakım Tırı projemizi hayata geçirdik. Bu projenin endüstrimizde ve şoför arkadaşlarımızın nezdinde çok olumlu karşılanmasında şoförlerimizin, doktorlarımızın ve bakım ekibimizin önemli payı var. Bu anlamda ben hepsine teşekkürlerimi sunuyorum. Tırımızın 3. sezonu hayırlı olsun” dedi.

Tırın yola çıkış etkinliğinde konuşan Mercedes-Benz Türk Kamyon & Otobüs Pazarlama İletişimi ve Müşteri Yönetimi Grup Müdürü Serra Yeşilyurt, “Bugün endüstrimize fayda yaratma ekseninde hayata geçirdiğimiz projelerimizden biri olan Sağlık Bakım Tırımızın yeni turunu başlatmak için bir aradayız. Bu yıl projemizin üçüncü yılını; yani üçüncü seferini başlatmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Kamyon şoförlerimize üst düzey güvenlik ve konfora sahip araç sunmanın yanında kendilerinin sağlıklarını ve genel iyilik durumlarını da önemsiyoruz. 2022 yılında hayata geçirdiğimiz ‘Mercedes-Benz Türk Sağlık Bakım Tırı’projemizle, Türkiye’nin 7 bölgesini dolaşarak onlara sağlık ve bakım hizmeti ulaştırdık. 2 sezondur hem şoförlerimizden aldığımız çok olumlu geri bildirimler hem de bu süreçte Kristal Elma ve Felis ödüllerinde toplam 13 ödüle layık görülmek, tüm ekibimiz ve Mercedes-Benz Türk ailesi için motivasyon kaynağı oldu. Bu yıl da yine yoğun ilgi göreceğine inandığımız tırımızın yeni sezonu hayırlı olsun” dedi.