OYAK'ın 2030 vizyonunda stratejik büyüme alanlarından biri olarak konumlanan lojistik; OMSAN Lojistik, OYAK Liman, Port Yarımca ve OMSAN Denizcilik'in oluşturduğu entegre yapıyla yeni bir büyüme dönemine giriyor. Şirket, karayolundan demiryoluna, limanlardan denizlere uzanan lojistik gücünü; teknoloji, operasyonel verimlilik ve güven odağında dört koldan büyütüyor.

Açıklamaya göre, bu büyümenin merkezinde yer alan OMSAN Lojistik'in COP31 kapsamında gerçekleştirilecek lojistik operasyonlar için tercih edilmesi, şirkete ve OYAK'ın lojistik kabiliyetlerine duyulan güvenin önemli göstergelerinden biri oldu. Uluslararası katılımla gerçekleştirilecek organizasyonda yurt dışından yapılacak taşımaların yanı sıra 1 milyon metrekarelik etkinlik alanındaki lojistik operasyonların OMSAN'a emanet edilmesi, şirketin yüksek hassasiyet ve koordinasyon gerektiren operasyonlardaki yetkinliğini ortaya koydu.

Türkiye'nin ev sahipliği yapacağı dünyanın en önemli uluslararası organizasyonlarından birinin lojistik sorumluluğunun OMSAN Lojistik'e emanet edilmesi, şirkete kamu nezdinde duyulan güveni de ortaya koydu. Şirket, COP31'de yalnızca büyük bir lojistik operasyonun değil, Türkiye'nin uluslararası itibarıyla doğrudan ilişkili stratejik bir sorumluluğun da taşıyıcısı olacak. Çalışan başına yaklaşık 12,3 milyon TL ciro seviyesine ulaşan şirket, güçlü insan kaynağını, teknoloji yatırımlarını ve operasyonel kabiliyetini yüksek katma değere dönüştüren yapısıyla sektörde öne çıkıyor.

OYAK Lojistik Şirketleri Yönetim Kurulu Başkanı Ergun Arıburnu, lojistikte büyüklüğün yalnızca taşınan yük miktarıyla ölçülemeyeceğini belirterek, "Lojistikte asıl ölçü, size emanet edilen sorumluluğun büyüklüğüdür. COP31 gibi uluslararası ölçekte bir organizasyonda OMSAN Lojistik'in tercih edilmesini, yıllardır inşa ettiğimiz güvenin ve operasyonel yetkinliğimizin önemli bir göstergesi olarak görüyoruz. Sektörümüzde güvenin temsilcisi olmayı sürdürüyoruz" dedi.

Şirketin lojistik yapılanmasını bütüncül bir büyüme modeli üzerine kurduğunu vurgulayan Arıburnu, "OMSAN Lojistik, OYAK Liman, Port Yarımca ve OMSAN Denizcilik ile dört ayrı şirketin büyümesinden değil, dört koldan büyüyen tek bir lojistik güçten söz ediyoruz. Hedefimiz, Türkiye'nin stratejik konumunu lojistik üstünlüğe dönüştürmek" ifadelerini kullandı.

Türkiye'den dünyaya entegre güç

Karayolu, demiryolu, otomotiv lojistiği, endüstriyel taşımacılık, depolama ve uluslararası operasyonlarda faaliyet gösteren OMSAN Lojistik, Türkiye demiryolu yük taşımacılığının yüzde 13'ünü gerçekleştiriyor. Şirket, yaklaşık 40 milyon dolarlık yatırımla 10 yeni lokomotifi filosuna katmaya hazırlanırken, karayolunda yaklaşık 500 milyon TL'lik 78 çekici yatırımıyla kapasitesini güçlendirdi. Şirket, Türkiye dışındaki büyümesini de hızlandırıyor. Şirket, Fas otomotiv lojistiğinde yüzde 44, endüstriyel gaz taşımacılığında ise yüzde 25 pazar payına ulaşmış durumda.

Arıburnu, "Geleceğin lojistiğinde rekabet avantajı, tek bir taşıma modunda güçlü olmaktan değil; karayolunu, demiryolunu, limanları, deniz yolunu, depolamayı ve teknolojiyi müşteriye tek bir çözüm olarak sunabilmekten geçiyor. OMSAN'ı bu anlayışla geleceğin lojistik şirketi olarak konumlandırıyoruz" dedi.

OYAK Liman: 21,72 milyon tonluk güç

OYAK Liman, 21,72 milyon metrik tonluk elleçleme hacmi ve genel kargo ile katı dökme yükte yüzde 26,96'lık Türkiye pazar payıyla OYAK'ın lojistik altyapısının önemli güçlerinden birini oluşturuyor. Yapay zekâ destekli akıllı vinç sistemleri ve dijitalleşme yatırımlarıyla operasyonel kabiliyetini geliştiren şirkete ilişkin Arıburnu, "Güçlü bir lojistik sistemin dünyaya açılan kapısı limanlardır. Güçlü limanınız yoksa güçlü lojistik iddianız da eksik kalır" değerlendirmesinde bulundu.

Port Yarımca: 780 bin araçlık kapasite

OYAK'ın NYK ortaklığıyla faaliyet gösteren Port Yarımca, 235 bin metrekarelik alanda yıllık 780 bin araç elleçleme, yaklaşık 20 bin araç stoklama ve 13 bin 500 araçlık kapalı otopark kapasitesine sahip. 2025 yılında 428 bin 119 araç elleçleyerek Türkiye Ro-Ro pazarından yaklaşık yüzde 20 pay alan Port Yarımca'nın 2026 hedefi yüzde 25. Artan talep doğrultusunda 40 bin metrekarelik yeni kapalı otopark alanı ile antrepo ve katma değerli hizmetlerin entegrasyonu da büyüme planları arasında bulunuyor.

OMSAN Denizcilik: Gelecek denizlerde

Yeniden yapılanarak müstakil bir organizasyona kavuşan OMSAN Denizcilik, şirketin lojistikteki yeni büyüme alanlarından biri olarak konumlanıyor.

Arıburnu, “Gelecek denizlerde. Karayolumuzu, demiryolu gücümüzü, limanlarımızı ve deniz taşımacılığımızı birbirinden bağımsız düşünmüyoruz. OMSAN Denizcilik ile entegre lojistik zincirimizin denizdeki halkasını da büyüteceğiz” dedi.

Dört şirket, tek lojistik güç

OMSAN Lojistik’in demiryolundaki yüzde 13’lük ve Fas otomotiv lojistiğindeki yüzde 44’lük payı, OYAK Liman’ın 21,72 milyon tonluk elleçleme hacmi, Port Yarımca’nın yıllık 780 bin araçlık kapasitesi ve şirketin yeni büyüme hamlesi, OYAK’ın lojistikte oluşturduğu entegre gücün ölçeğini ortaya koyuyor.

Gelecek dönem stratejisini “Entegrasyon. Teknoloji. Güven.” sözleriyle özetleyen Arıburnu, OYAK’ın lojistik vizyonunu şöyle anlattı:

“Türkiye’nin coğrafi avantajını ekonomik ve stratejik güce dönüştürmek zorundayız. Bunun yolu güçlü demiryollarından, yüksek kapasiteli limanlardan, etkin denizyolu bağlantılarından ve teknolojiyle yönetilen karayolu ağlarının entegrasyonundan geçiyor. Türkiye transit merkezi değil, lojistik üs olacak. Biz de OYAK olarak bu dönüşümün taşıyıcı güçlerinden biri olmaya talibiz.”

Arıburnu, “Lojistik, bir ülkenin yalnızca ticaret altyapısı değildir; sanayisinin rekabet gücü, ekonomisinin dayanıklılığı ve küresel pazarlara erişim kabiliyetidir. Hedefimiz yalnızca daha fazla yük taşımak değil; Türkiye’nin ürettiği değeri dünyaya bağlamak ve ülkemizi yükün geçtiği değil, yükün yönetildiği merkezlerden biri haline getirmektir” dedi.