Tekfen’in OYAK bünyesine katılmasından enerji sektöründeki büyüme hedeflerine, uluslararası ortaklık görüşmelerinden köprü ve otoyol projelerine kadar birçok başlıkta değerlendirmelerde bulunan Yalçıntaş, “OYAK’ı enerji sektöründe uluslararası bir aktör yapmak yolunda çalışıyoruz” dedi.

MÜSİAD EXPO 2026 Fuarı’nda OYAK standında Ekovitrin’e özel röportaj veren OYAK Genel Müdürü Prof. Dr. Murat Yalçıntaş, grubun gelecek dönem yatırım stratejisine ilişkin mesajlar verdi.

Yalçıntaş, röportajın başında Ekovitrin’in iş dünyasına doğru zamanda doğru bilgi ve analiz sunduğunu belirterek, Ekovitrin’i iş insanları açısından “pusula” olarak nitelendirdi.

“Tekfen’i stratejik olarak tamamlayan bir şirketler topluluğu olarak görüyoruz”

OYAK’ın Tekfen yatırımını değerlendiren Yalçıntaş, satın almanın yalnızca finansal bir işlem olmadığını söyledi.

Tekfen’in kurucularını rahmetle anan Yalçıntaş, şirketin özellikle mühendislik, müteahhitlik ve gübre üretiminde önemli bir geçmişe sahip olduğunu belirtti.

Yalçıntaş, “Biz OYAK olarak Tekfen’i son derece önemli bir şirketler topluluğu olarak görüyoruz. Tekfen’i bünyemize katmamız sadece bir finansal işlem olarak olmadı. OYAK’ı stratejik anlamda tamamlayan bir şirketler topluluğunu kendi bünyemize kattık” ifadelerini kullandı.

Tekfen’in altyapı mühendisliği ve müteahhitlik alanında, özellikle petrol ve doğal gaz sektörlerinde önemli bir birikime sahip olduğunu belirten Yalçıntaş, Toros Tarım ile OYAK bünyesindeki Hektaş arasında oluşacak sinerjinin de Türk tarımına katkı sağlayacağına inandıklarını dile getirdi.

Tekfen için yeni projeler yolda

Tekfen İnşaat’ın Türkiye ve yurt dışında önemli bir referans birikimine sahip olduğunu belirten Yalçıntaş, şirketin OYAK bünyesinde yeniden önemli projelere imza atacağını söyledi.

Yalçıntaş, Türkiye’de önemli bir projenin alındığını, Tekfen çalışanlarının Azerbaycan ve Körfez ülkelerinde yeni işler için çalışmalar yürüttüğünü belirterek, yeni projelerin sonuçlarının kamuoyuyla paylaşılacağını ifade etti.

OYAK enerjide uluslararası oyuncu olmayı hedefliyor

Röportajın öne çıkan başlıklarından biri OYAK’ın enerji stratejisi oldu.

OYAK’ın 2030 vizyonunda enerji sektörüne özel önem verildiğini belirten Yalçıntaş, enerji sektörünün küresel ölçekte stratejik öneminin arttığına dikkat çekti.

“OYAK’ı enerji sektöründe uluslararası, hatta uluslarüstü bir aktör yapmak yolunda çalışıyoruz” diyen Yalçıntaş, bu hedef doğrultusunda uluslararası iş birliklerinin önemine vurgu yaptı.

Uluslararası enerji şirketiyle görüşmeler sürüyor

Yalçıntaş, dünyanın önemli petrol ve doğal gaz şirketlerinden biriyle yaklaşık bir yıldır görüşmeler yürüttüklerini açıkladı.

Görüşmelerin belirli bir noktaya geldiğini belirten Yalçıntaş, söz konusu ortaklığın gerçekleşmesi halinde OYAK’ın uluslararası enerji oyuncusu olma hedefi açısından önemli bir adım atılacağını söyledi.

Yalçıntaş, sürecin 2026 sonu veya 2027 başında netleşebileceğini ifade etti.

OYAK’ın enerji alanındaki faaliyetlerinin yalnızca dağıtım ile sınırlı kalmayacağını belirten Yalçıntaş, ticaret, rafinaj ve arama-çıkarma gibi değer zincirinin farklı halkalarında da aktif olmayı hedeflediklerini söyledi.

Köprü ve otoyollar OYAK’ın radarında

Röportajda Türkiye’nin gündemindeki köprü ve otoyol özelleştirmeleri de gündeme geldi.

Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet köprüleri ile çevre yollarının özelleştirilmesine OYAK’ın ilgi gösterip göstermeyeceği sorusunu yanıtlayan Yalçıntaş, OYAK’ın bir mesleki emeklilik fonu olarak düzenli ve güvenli nakit akışı sağlayan altyapı projelerine ilgi gösterdiğini söyledi.

OYAK’ın yaklaşık 500 bin üyesi bulunduğunu belirten Yalçıntaş, emeklilik fonunun üyelerine düzenli nakit çıkışı gerçekleştirdiğini ifade etti.

Bu nedenle düzenli ve güvenli nakit akışı sağlayan altyapı yatırımlarının önem taşıdığını belirten Yalçıntaş, liman, havaalanı, otoyol ve elektrik tesisleri gibi projelerin bu kapsamda değerlendirilebileceğini söyledi.

Yalçıntaş, “Biz de bir emeklilik fonu olarak dünyadaki tüm diğer emeklilik fonları gibi altyapı projelerine ilgi gösteriyoruz” dedi.

OYAK’ın 2030 vizyonunda enerji ve altyapı öne çıkıyor

Murat Yalçıntaş’ın Ekovitrin’e yaptığı açıklamalar, OYAK’ın önümüzdeki dönemde Tekfen’in yeni projelerle büyütülmesi, enerji sektöründe uluslararası iş birliklerinin geliştirilmesi ve altyapı yatırımlarının değerlendirilmesi başlıklarına odaklandığını ortaya koydu.

Yalçıntaş, OYAK’ın 2030 vizyonu kapsamında belirlenen sektörlerde derinleşerek dünya çapında söz sahibi olmayı hedeflediklerini belirtti.