UFRAD Franchising Derneği tarafından düzenlenen UFRAD Marka Zirvesi ve Franchise Ödülleri 2026, Taşyapı Şişli’de gerçekleştirildi. Markalaşma, franchising, perakende ve büyüme stratejilerinin masaya yatırıldığı organizasyonda, sektörün önde gelen isimleri değerlendirmelerde bulundu.

Törene Ticaret Bakan Yardımcısı Volkan Ağar da katılarak bir konuşma gerçekleştirdi. Ağar, UFRAD’ın 35 yıllık faaliyetleri ve franchising sektörüne sunduğu katkılardan dolayı dernek yönetimini tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Türk markalarının küresel pazarlarda daha güçlü şekilde yer alması gerektiğine dikkat çeken Ağar, Türkiye’nin marka değerini artırmanın önemine vurgu yaptı. Ağar, hükümet ve devlet olarak Türk markalarının yurt dışına açılması, büyümesi ve uluslararası pazarlarda daha fazla söz sahibi olması için destek vermeye devam edeceklerini belirtti.

Mustafa Aydın: UFRAD büyümeye devam edecek

UFRAD Genel Başkanı Prof. Dr. Mustafa Aydın da törende yaptığı konuşmada, derneğin 35 yıllık süreçte gerçekleştirdiği faaliyetlere ve franchising sektörünün gelişimine sağladığı katkılara değindi.

UFRAD’ın Türk markalarının büyümesine, yatırımcılarla buluşmasına ve uluslararası pazarlara açılmasına yönelik çalışmalarını sürdüreceğini belirten Aydın, derneğin önümüzdeki dönemde de büyüyerek faaliyetlerine devam edeceğini ifade etti.

Sektörün geleceği masaya yatırıldı

Organizasyonda düzenlenen “Türkiye’de Marka Olmak: Büyüme, Franchise ve Perakendenin Geleceği” başlıklı Liderler Paneli’nde ise Türkiye’de markalaşmanın mevcut durumu, franchise sisteminin büyümedeki rolü ve perakende sektörünün geleceği ele alındı.

Panelde UFRAD Genel Başkanı Prof. Dr. Mustafa Aydın’ın yanı sıra Birleşmiş Markalar Derneği Başkanı Sinan Öncel ve Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği Başkanı Nuri Şapkacı değerlendirmelerde bulundu.

Başarılı isim ve markalara ödül

Zirve kapsamında sektörün gelişimine katkı sunan isimlere UFRAD Sektörel Katkı Ödülleri takdim edildi. Ardından gerçekleştirilen UFRAD Franchise Ödülleri 2026 ile franchising alanında başarılı çalışmalarıyla öne çıkan marka ve sektör temsilcileri farklı kategorilerde ödüllendirildi.

Etkinliğin devamında düzenlenen B2B görüşmeleri ve networking programında markalar, yatırımcılar ve iş dünyası temsilcileri bir araya gelerek yeni yatırım fırsatlarını ve olası iş birliklerini değerlendirdi.

Genç tasarımcıların defilesi büyük ilgi gördü

Etkinliğin ardından İstanbul Aydın Üniversitesi Moda Tasarımı Bölümü öğrencilerinin hazırladığı özel tasarımlardan oluşan defile gerçekleştirildi.

Genç tasarımcıların özgün çalışmalarının podyuma taşındığı defile, davetlilerden büyük ilgi gördü. Birbirinden dikkat çekici tasarımlar katılımcılardan yoğun alkış alırken, defile organizasyona renkli ve etkileyici bir final kattı.

35’inci kuruluş yılını geride bırakan UFRAD, düzenlediği zirve ve ödül töreniyle Türk markalarının büyümesine, franchising ekosisteminin gelişmesine ve markaların dünya pazarlarında daha güçlü bir konuma ulaşmasına yönelik çalışmalarını sürdüreceği mesajını verdi.