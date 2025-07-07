Türkiye’nin dört bir yanından gelen 12 kulüp ve 20 araç, zorlu engellerle donatılmış 2 kilometrelik parkurda 3 tur atarak dereceye girmeye çalıştı. Yarış boyunca hem pilotlar hem de izleyiciler unutulmaz anlar yaşadı. Araçların çamura saplandığı, rampaları zorlandığı ve seyircilerin alkışlarla destek verdiği anlar, etkinliğe ayrı bir renk kattı.

Festival havasında geçen yarışlara vatandaşlar büyük ilgi gösterirken, otomobil tutkunları da Ordu’daki bu heyecanı kaçırmadı. Organizasyonu yakından takip eden off-road severler, bu tür etkinliklerin kente hem turistik hem de sosyal anlamda değer kattığını vurgulayarak şunları söyledi:

“Ordu’da böyle bir etkinliğin yapılması biz otomobil meraklıları için çok önemli. Hem heyecan yaşıyoruz hem de aynı tutkuyu paylaşan insanlarla bir araya geliyoruz. Bu organizasyonların kalıcı hale gelmesini istiyoruz. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz.”

Yarışlar sonunda dereceye giren kulüpler ve pilotlar için düzenlenen ödül töreninde kupalar sahiplerini buldu. Törende konuşan yetkililer, Karadeniz Off-Road Kupası’nın bölge turizmi ve spor kültürü için önemli bir adım olduğuna dikkat çekerek, gelecek yıllarda organizasyonun daha da büyüyerek devam edeceğini belirtti.

Ordu, hem doğası hem de organizasyon kabiliyetiyle motor sporlarında adından söz ettirmeye devam ediyor.