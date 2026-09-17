BKM'nin Ağustos 2026 verileri, Türkiye'de kart kullanımının hız kesmeden büyüdüğünü ortaya koydu. Kredi kartı, banka kartı ve ön ödemeli kartlarla gerçekleştirilen toplam ödeme tutarı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 39 artarak 2 trilyon 990,4 milyar TL oldu.

Ağustosta kartlarla toplam 1 milyar 991,8 milyon ödeme işlemi gerçekleştirildi. Böylece aylık kartlı işlem sayısı yaklaşık 2 milyar adede ulaştı.

Kredi kartı sayısı 153,4 milyona çıktı

Türkiye'deki toplam kart sayısı Ağustos itibarıyla 478 milyon adede yükseldi. Geçen yılın aynı döneminde 460,1 milyon olan toplam kart sayısı yüzde 4 arttı.

Kredi kartı sayısı ise yüzde 11 artışla 153,4 milyon oldu. Banka kartı sayısı yüzde 4 yükselerek 224,5 milyona ulaşırken, ön ödemeli kart sayısı yüzde 5 azalarak 100,1 milyona geriledi.

Kartlarla yapılan ödeme tutarında en büyük pay kredi kartlarına ait oldu. Ağustosta kredi kartlarıyla 2 trilyon 537 milyar TL, banka kartlarıyla 445,9 milyar TL, ön ödemeli kartlarla ise 7,5 milyar TL tutarında ödeme gerçekleştirildi.

İnternetten 923,9 milyar TL harcandı

Kartlı alışverişte internet kanalındaki büyüme de dikkat çekti.

Ağustos ayında internetten yapılan kartlı ödemelerin tutarı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 41 artarak 923,9 milyar TL'ye yükseldi. İnternetten yapılan ödemelerin toplam kartlı ödemeler içindeki payı yüzde 30 oldu.

İnternetten kartlı ödeme sayısı da yüzde 13 artarak 255,8 milyon adede ulaştı.

Mağazalarda her 5 ödemeden 4'ü temassız

Kart kullanımındaki en dikkat çekici değişimlerden biri de temassız ödemelerde yaşandı.

Ağustosta temassız ödeme sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9 artarak 1 milyar 335,7 milyon adede çıktı. Temassız ödemelerin toplam tutarı ise yüzde 42 artışla 1 trilyon 39,9 milyar TL oldu.

BKM verilerine göre mağaza içindeki kartlı ödemelerin yüzde 81'i temassız gerçekleşti. Başka bir ifadeyle, mağazada yapılan her 5 kartlı ödemenin yaklaşık 4'ünde kart okutulmadan temassız ödeme yöntemi kullanıldı.

Kartlı işlem sayısı 2 milyara dayandı

Ödeme adetlerinde de belirgin artış görüldü. Kredi kartlarıyla yapılan işlem sayısı yüzde 12 artarak 1 milyar 169,5 milyon, banka kartlarıyla yapılan işlem sayısı yüzde 13 artarak 789,1 milyon oldu.

Ön ödemeli kartlarla yapılan işlem sayısı ise yüzde 39 düşerek 33,2 milyon adede geriledi.

Böylece Türkiye'de ağustos ayında kredi kartı, banka kartı ve ön ödemeli kartlarla gerçekleştirilen toplam ödeme sayısı 1 milyar 991,8 milyona ulaştı.