Emlak Katılım, tasarruf finansman alanındaki büyüme stratejisi kapsamında dikkat çeken bir satın alma girişiminde bulundu.

Bankanın Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada, bağlı ortaklığı Emlak Katılım Tasarruf Finansman A.Ş.’nin Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş. ve Birevim Tasarruf Finansman A.Ş.’nin satın alınmasına yönelik görüşmelere başladığı bildirildi.

Satın alma süreci başladı

KAP açıklamasında, söz konusu görüşmelerin Emlak Katılım Tasarruf Finansman A.Ş.’nin büyüme stratejisi kapsamında yürütüldüğü belirtildi.

Açıklamada, sürecin tamamlandığına veya satın alma bedeline ilişkin herhangi bir bilgiye yer verilmedi. Emlak Katılım, işlemin ilerleyen aşamalarına ilişkin gelişmelerin ilgili mevzuat çerçevesinde ayrıca kamuoyuyla paylaşılacağını bildirdi.

Katılımevim’de kritik ortaklık değişimi yaşanmıştı

Satın alma görüşmelerinin dikkat çeken taraflarından biri Katılımevim'in son dönemde yaşadığı ortaklık değişiklikleri oldu.

Katılımevim'in KAP kayıtlarına göre şirket, 2024 yılında Birevim'in yüzde 55'lik payını satın alma sürecini başlatmış, ardından payını yüzde 79,85'e yükseltmek üzere gerekli izin süreçlerini yürütmüştü.

Ancak Katılımevim'in 2025 yılı finansal raporlarında, Birevim'deki yüzde 79,85 oranındaki payın 752 milyon TL bedelle Europe Finance Holding A.Ş.'ye devredildiği belirtildi.

Tera Grubu da Katılımevim için masadaydı

Öte yandan Katılımevim'in ortaklık yapısında yaşanan son gelişmelerin ardından Tera Grubu da Pusula Finans Holding ve bağlı şirketlerindeki payların devralınmasına yönelik görüşmelere başlamıştı.

Katılımevim'in 2026 yılındaki KAP açıklamasında, Pusula Finans Holding ve grup şirketlerindeki payların Tera Grubu şirketleri tarafından devralınmasına yönelik görüşmelerin başlatıldığı ve işlemin gerçekleşmesi için SPK, BDDK ve ilgili kurumlar nezdinde izin süreçlerinin yürütülmesinin planlandığı açıklanmıştı.

Emlak Katılım'ın yeni hamlesiyle birlikte Katılımevim ve Birevim'in gelecekteki ortaklık yapısına ilişkin yeni bir süreç de başlamış oldu.

Satın alma görüşmelerinin hangi bedel üzerinden yürütüldüğü ve işlemin hangi şartlarla sonuçlanacağı ise henüz açıklanmadı.