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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis, ikili görüşme gerçekleştirdi.
KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile GKRY lideri Nikos Hristodulidis, ara bölgede bir araya geldi. BM İyi Niyet Misyon Ofisi'nde gerçekleştirilen baş başa görüşme, saat 11.00'de başladı. İki liderin görüşmesi, yaklaşık 2 saat sürdü.
Cumhurbaşkanı Erhürman, saat 14.00'te Cumhurbaşkanlığı'nda basın toplantısı düzenleyecek.