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KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile GKRY lideri Nikos Hristodulidis, ara bölgede bir araya geldi. BM İyi Niyet Misyon Ofisi'nde gerçekleştirilen baş başa görüşme, saat 11.00'de başladı. İki liderin görüşmesi, yaklaşık 2 saat sürdü.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis, ikili görüşme gerçekleştirdi.

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