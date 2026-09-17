Mardin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkan adayı Veysi Duyan'a, iki dernekten destek açıklaması geldi.

Duyan, 'Yeni Dönem' çalışmaları kapsamında Midyat-Dargeçit Omerka Derneği ile Bazgür-Zinareh Seyitler Derneğini ziyaret etti. Ziyaretlerde dernek temsilcileri ve üyeleriyle bir araya gelen Duyan, Mardin ekonomisi ve iş dünyasının beklentilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Dernekler, MTSO seçim sürecinde Duyan'ı destekleyeceklerini açıkladı. Duyan, desteklerinden dolayı dernek yönetimlerine teşekkür ederek, yeni dönemde Mardin'in bütün ilçelerini kapsayan ve ortak akılla hareket eden bir Ticaret ve Sanayi Odası hedeflediklerini belirtti.