8 OKULA 8 HALI SAHA

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Ereğli ilçesinde 8 okula yaptırılan açık halı saha törenle hizmete açıldı. Ereğli Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirilen toplu açılış törenine katılan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, kurdeleyi Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu ile birlikte kesti. Başkan Altay, Ereğli’ye yapılan hizmetlerin aratarak devam edeceğini söyledi. Açılış törenine AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Baykan, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, Ereğli Kaymakamı Oğuz Cem Murat, AK Parti İlçe Başkanı İbrahim Erol, Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı Musa Yılmaz, Ereğli Ülkü Ocakları İlçe Başkanı Lutfi Tekeli, Muhtarlar, STK, Oda ve Birlik Başkanları, Belediye Meclis Üyeleri, Belediye Başkan Yardımcıları, Birim Müdürleri, personeller, öğretmenler, gençler ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Halı saha açılış törenine katılan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu öğrencilerin maçını da birlikte izlediler.

OPRUKÇU: “CUMHUR İTTİFAKI OLARAK EREĞLİ’MİZE HİZMETE DEVAM.”

Ev sahibi sıfatıyla törenin açılış konuşmasını yapan Konya Ereğli ilçesi Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı’nın Belediye Başkanı Adayı Hüseyin Oprukçu, “Konya Büyükşehir Belediye Başkanımıza Ereğli’ye kazandırdığı bu hizmetlerden dolayı müteşekkiriz, çok teşekkür ediyorum. Büyükşehirle birlikte el birliği olunca çok daha muhteşem hizmetlerin olacağı izahtan vareste inşallah. Bir ve beraber rahmete vesile olacak şekilde el ele tutuştuğumuzda Ereğli’nin muhteşem geleceğini inşa etme imkanı ve fırsatı bulacağız” dedi.

Başkan Oprukçu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Cumhur İttifakı’nın adayı olma şerefini bana bahşettikleri için de çok teşekkür ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sayın Devlet Bahçeli Bey’e, Büyükşehir Belediye Başkanımıza, AK Parti İl Başkanı, Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı, AK Partimizin ve Milliyetçi Hareket Partimizin değerli İlçe Başkanlarına teşekkür ediyorum. Birliğin gücüyle Cumhur İttifakı’nın ruhuyla Ereğli’mize, Büyükşehir Belediye Başkanımızla el ele gönül gönülle muhteşem bir hizmet sürecini birlikte tamamlayalım istiyorum.”

ALTAY; “EREĞLİ’YE HİZMET ARTARAK DEVAM EDECEK.”

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Ereğli ilçesinde 8 okulda yapımı gerçekleştirilen 8 suni çim sahanın açılış törenine katılan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ise yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“15 yıldır Belediye Başkanlığı görevi yapıyorum. 9 yıl Selçuklu Belediye Başkanlığı, 6 yıl Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı, hep hizmet önceliğimiz gençlerden yana oldu. Hem onların sosyal hayata kazanmaları spor yapabilmeleri hem de eğitim destekleri konusunda öncelikli davrandık. Bugün de bu güzel eserlerden birisinin açılışı için Ereğli’deyiz. Konya modeli belediyecilik diye ifade ettiğimiz şey birlikte çalışma kültürü gençlerimizin, kadınlarımızın, çocuklarımızın neye ihtiyacı varsa, benim alanım değil, merkezi hükümetin ilçe belediyesinin demeden ihtiyacı gidermek için çaba sarf etmek. Bu okullardaki spor salonları ve suni çim sahalar buradan yola çıkarak hayata geçti öncelikle İl Milli Eğitim müdürümüze, kaymakamımıza, Ereğli Belediye Başkanımıza teşekkürlerimi sunuyorum. İnşallah bu hizmetler artarak devam edecek. Ereğli’mize 8 okulumuza kazandırdığımız 8 halı sahanın sahanın öğrencilerimize eğitim camiasına hayırlı olmasını temenni ediyorum. Ereğli’ye yaptığımız tüm hizmetlerde birlikte çalışmaktan mutlu olduğum Ereğli Belediye Başkanımız başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.”