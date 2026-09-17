Konya'nın kalbinde sürdürülen Suriçi Kentsel Dönüşüm Projesi'nde üçüncü ve son etabın temeli atıldı. 163 bin metrekarelik alanda yürütülen ve toplam maliyetinin 6 milyar lirayı aşan dev proje; tarihi mirası koruyan mimarisi, arkeolojik alanları, inşaat alanlarının azaltılması, ticaret ve sosyal yaşamı buluşturan yapısıyla Türkiye'nin örnek ve en büyük kentsel dönüşüm projeleri arasında öne çıkıyor.

Konya'nın tarihi merkezinde 163 bin metrekarelik alanda sürdürülen Suriçi Çarşısı Projesi'nde üçüncü ve son etabın temeli de atıldı. 94 dükkan ve 98 ofisin yer alacağı yeni etapla birlikte projenin yapılaşma ayağında sona gelinirken, toplam maliyetin 6 milyar lirayı aşması bekleniyor. Meram Belediyesinin bu tarihi projesi Türkiye'nin en kapsamlı, örnek ve özel projelerinden biri olarak da öne çıkıyor.

Roma'dan Selçuklu'ya, Osmanlı'dan günümüze

Meram Belediyesi tarafından hayata geçirilen Sahibata Mahallesi Şükran Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında hayat bulan Suriçi Çarşısı'nda son perde de aralandı. Projenin üçüncü ve son etabının temeli törenle atıldı. Proje, bir kentsel dönüşüm projesi olmasının yanı sıra Konya'nın yüzyıllar boyunca biriktirdiği şehir hafızasını yeniden görünür kılan kapsamlı bir dönüşüm olarak öne çıkıyor. Roma'dan Selçuklu'ya, Osmanlı'dan günümüze uzanan tarihi dokunun bulunduğu bölgede sürdürülen 22 yıllık çalışmanın yapılaşma ayağında son halkaya gelindi.

'Sadece kentsel dönüşüm yapmadık, geçmişle geleceği buluşturduk'

Projenin üçüncü etabında 94 dükkan ve 98 ofis inşa edilecek. Önceki etaplarla birlikte Suriçi'nde toplam 690 bağımsız bölümün ticaret ve sosyal hayatın hizmetine sunulması planlanıyor. Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Suriçi'nin yalnızca bugünün ihtiyaçlarına göre değil, geleceğe bırakılacak bir miras anlayışıyla dönüştürüldüğünü belirterek, 'Biz sadece bugünü inşa etmiyoruz, geleceğe de miras bırakıyoruz. Tarihi zenginliklerimizi geleceğe aktarıyoruz' dedi. Kavuş, önemli bir fedakarlık yaparak mevcut imar hakkının yaklaşık yüzde 50'sinden vazgeçtiklerini, tarihi dokuya ve kamusal alana daha fazla alan ayrıldığını vurguladı.

'Suriçi, Darü'l-Mülk projemizin önemli bir parçası'

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ise Suriçi'nin şehrin kalbinde yeni bir ticaret alanına dönüştüğünü belirterek, 'Her kazdığınız alanda adeta tarih topraktan fışkırıyor. Roma yolu, Roma hamamı ve Selçuklu dönemine ait önemli arkeolojik alanlar ortaya çıktı. Proje kapsamında bu alanları şehrin turizmine kazandırıyoruz' ifadelerini kullandı. Selçuklu'nun kadim başkenti Konya'da 'Darü'l-Mülk çatısı altında 20 ayrı noktada kentsel dönüşüm çalışmaları yürüttüklerini söyleyen Altay, sözlerini şöyle sürdürdü: 'Suriçi Kentsel Dönüşümü de bu çatının en önemli parçası. Burada yoğun bir emek ve büyük bir çaba yaşandı. Temelini attığımız son etabın tamamlanmasıyla birlikte şehir merkezi yeni bir çehreye kavuşacak.'

'Tarihi birikimi, bugün ve yarınla buluşturmak büyük bir başarı'

Konya Valisi İbrahim Akın da projenin tarih ile modern şehir yaşamını buluşturduğuna dikkat çekerek, 'Suriçi Çarşısı, geçmişin birikimini bugünün ihtiyaçlarıyla buluşturan kararlılığın en somut göstergelerinden biri' değerlendirmesinde bulundu. Konya'nın Çatalhöyük'ten Roma'ya, Selçuklu'dan Osmanlı'ya uzanan eşsiz bir mirasa sahip olduğunu hatırlatan Akın, 'Bu birikimi, bugünün ihtiyaçları ile buluşturmak büyük bir başarıdır. İşte Meram, başarmıştır. Hikayesini anlatamaz hale gelen bu bölgede eski sokakların yerini bugün yatay mimarinin zarafeti, yeşilin ferahlığı ve modern hayatın konforu almıştır' şeklinde konuştu.

Tarihi doku korunarak yeniden hayat buluyor

Suriçi'ndeki dönüşüm, yapılaşmanın tamamlanmasıyla da bitmeyecek. Larende'de 42 bin 200 metrekarelik park ve etkinlik alanı, 16 bin metrekarelik Arkeolojik Park Alanı ile tarihi yapı ve kalıntıların turizme kazandırılması planlanıyor. Böylece Suriçi; ticaretin, sosyal hayatın, yeşil alanların, turizmin ve arkeolojik mirasın aynı merkezde buluştuğu yeni bir şehir odağı haline gelecek. 22 yıllık emeğin son yapılaşma halkası olan üçüncü etapla birlikte Konya'nın tarihi kalbinde, geçmişle geleceği aynı zeminde buluşturan dönüşümün önemli bir aşaması daha tamamlanmış olacak.

Konya'nın kalbindeki dönüşümde son temel dualarla atıldı

Suriçi Çarşısı Projesi'nde üçüncü etabın temel atma törenine Konya Valisi İbrahim Akın, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri, kamu kurum ve kuruluşlarının il müdürleri katıldı. Projenin temeli, törene katılan protokol tarafından dualarla atıldı.