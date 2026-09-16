Konyaspor Başkanı Ömer Atiker, 'Yönetime geldikten sonra bütün dosyalar, SGK, vergi, cari borçlar tamamını ödedik, yapılandırdık ve bugün itibarıyla baktığımız zaman Konyaspor'umuzun net borcu her şey dahil olmak üzere 2.7 milyar TL'dir' dedi.

Konyaspor'un ekonomik geleceğine değer sağlaması hedeflenen projesi Yeşil Beyaz Sanayi Sitesi ile ilgili bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıda konuşan Konyaspor Başkanı Ömer Atiker, 'Kooperatifimiz tarafından satın alınan arazimiz 295 bin 824 metrekare, planlanan toplam inşaat alanımız 264 bin 540 metrekare. Projemiz kapsamında; 50 metrekareden 270 metrekareye kadar farklı büyüklüklerde, farklı bütçelere ve iş kollarının ihtiyaçlarına uygun, toplam bin 510 iş yeri yapılacaktır. Burada ödeme modelimizin de özellikle altını çizmek istiyorum. İş yerlerimizin satışları, üyelerimizin ve yatırımcılarımızın önünü görebilmesi amacıyla, 5 yıl boyunca sabit taksit tutarlarıyla gerçekleştirilecektir. Belirlenen peşinatın ardından aylık taksitlerimiz, iş yerinin büyüklüğüne göre; 60 bin TL ile 300 bin TL arasında olacaktır. Yani ortaya yalnızca büyük ölçekli bir sanayi sitesi değil; farklı bütçelere hitap eden, ulaşılabilir ve öngörülebilir bir yatırım modeli koyuyoruz. Ancak bizim için rakamlardan daha önemli olan, bu projenin Konyaspor'un geleceğine sağlayacağı değerdir. Çünkü mesele sadece bir kooperatif ya da bir sanayi sitesi değildir. Asıl mesele Konyaspor'un ekonomik geleceğidir' dedi.

'Konyaspor'umuzun net borcu her şey dahil olmak üzere 2.7 milyar TL'dir'

Başkan Atiker, eski yöneticilerin kulübü icraya vermeleri hususundaki soru üzerine, kimsenin 1 kuruş hakkının Konyaspor'da kalmayacağını belirterek, 'Borcu inkar etmiyoruz. Sorumluluktan kaçmıyoruz. Ama hem bu kulüpte yöneticilik yapıp hem alacağını kuruşuna kadar talep edip, ardından Konyaspor'u icraya vererek kulübün itibarını tartışmaya açmayı doğru bulmuyoruz' ifadelerini kullandı.

Konyaspor'un borcu hakkında bilgi veren Ömer Atiker, 'Biz göreve geldiğimiz gün kağıt üzerinde 1,5 milyar TL diye ifade edilen bir borçla teslim almıştık. Biz o gün aldığımız 1,5 milyar doğru kağıt üzerinde. Yapılanmalar, faizler, taksitlenmelerin getirdiği kur farkları, bunların hiçbiri kağıt üzerinde yoktu. Biz bu rakamları dahil ettiğimiz zaman yaklaşık 2 milyar TL civarında bir borçla teslim almıştık. Bugün biz yönetime geldikten sonra bütün dosyalar, SGK, vergi, cari borçlar tamamını ödedik, yapılandırdık ve bugün itibarıyla baktığımız zaman Konyaspor'umuzun net borcu her şey dahil olmak üzere 2.7 milyar TL'dir' diye konuştu.