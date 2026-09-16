AK Parti Konya İl Başkanı Fatih Özgökçen, vatandaşla doğrudan temasın çalışmaların temel unsurlarından biri olduğunu belirterek, sahada dinleyen, istişare eden ve çözüm üretmeye odaklanan bir anlayışla çalışmaları sürdüreceklerini söyledi.

İl Başkanı Fatih Özgökçen, Doğanhisar ilçesinde gerçekleştirdiği kapsamlı saha programında vatandaşlarla, üreticilerle ve esnafla bir araya geldi. Doğanhisar'ın farklı noktalarında gerçekleştirilen temaslarda geleneksel üretimden tarımsal faaliyetlere kadar ilçenin ekonomik potansiyelini oluşturan çalışmalar incelendi. Testi imalatının sürdürüldüğü atölye ile dondurulmuş gıda üretim tesisini ziyaret eden Özgökçen, yerel imkanların katma değere ve istihdama dönüşmesine ilişkin üreticilerle değerlendirmelerde bulundu. Karaağa ve Fırınlı mahallelerinde vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Özgökçen, hane ve iş yeri ziyaretleriyle saha temaslarını sürdürdü. Aspir üretiminden arıcılık ve hayvancılığa, geleneksel üretim faaliyetlerinden kırsaldaki geçim kaynaklarına kadar farklı alanlardaki çalışmaları yerinde inceleyen Özgökçen, üreticilerin ve vatandaşların görüşlerini dinledi. Özgökçen, programın sonunda Ilgın, Doğanhisar, Kadınhanı ve Sarayönü'nü kapsayan 2. Bölge Vefa ve İstişare Buluşması'nda mevcut ve önceki dönem ilçe ve belediye başkanlarıyla buluştu.

'Sahada dinliyor, ihtiyaçları yerinde tespit ediyoruz'

Saha programına ilişkin değerlendirmede bulunan Başkan Fatih Özgökçen, vatandaşla doğrudan temasın çalışmaların temel unsurlarından biri olduğunu belirterek, 'Vatandaşlarımızın talep, görüş ve önerilerini doğrudan kendilerinden dinliyoruz. Mahallelerimizin ihtiyaçlarını masa başında değil, sahada görerek değerlendiriyoruz. Doğanhisar'ın her noktasında hemşehrilerimizle gönül gönüle olmaya, onların sevincini de derdini de paylaşmaya devam edeceğiz. Sahada dinleyen, istişare eden ve çözüm üretmeye odaklanan bir anlayışla çalışmalarımızı sürdüreceğiz' dedi.

Başkan Fatih Özgökçen, Doğanhisar'daki temaslarında üretim yapan, istihdam sağlayan ve kırsal ekonominin devamlılığına katkı sunan vatandaşlarla da bir araya gelerek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Dört ilçeyi buluşturan vefa ve istişare programı

Doğanhisar programının son bölümünde Fatih Özgökçen, Ilgın, Doğanhisar, Kadınhanı ve Sarayönü ilçelerinden oluşan 2. Bölge Vefa ve İstişare Buluşması'na katıldı. Buluşmada dört ilçenin mevcut ilçe başkanları ve belediye başkanları ile önceki dönem ilçe ve belediye başkanları bir araya gelen Özgökçen, bölgedeki çalışmalar, ilçelerin gündemi ve sahadan gelen değerlendirmeler üzerine istişarelerde bulunuldu. Fatih Özgökçen, geçmiş dönemlerde görev yapan başkanlarla gerçekleştirilen buluşmada teşkilat hafızası ve vefa kültürüne dikkat çekerek, 'Vefa varsa, veda yoktur. Bugüne kadar ortaya koydukları emek, hizmet ve katkıları için başkanlarımıza gönülden teşekkür ediyoruz' ifadelerini kullandı.