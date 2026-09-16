Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Ardıçlı TOKİ'ye kazandırılacak Bilgehane, Lise Medeniyet Akademisi (LİMA) ve sosyal tesisten oluşan Gençlik Kampüsü'nün temeli düzenlenen programla atıldı.

Programda konuşan Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Akademi Mahallesi'nin nüfus itibariyle her gün büyüyen Konya'nın en önemli mahallelerinden birisi haline geldiğini ifade ederek, 'Bilgehanesiyle, Lise Medeniyet Akademisiyle, sosyal tesisiyle, tüm bölge halkının, tabiri caizse 7'den 70'e herkesin istifade edeceği bir tesis olacak. Bölgeye değer katacak. O yüzden büyükşehir belediye başkanımıza teşekkür ediyoruz. İlçe belediyeleri olarak da Büyükşehir Belediyemiz olarak da gençlerimizin hem eğitim hayatına hem akademik hayatına katkı sunmaya çalışıyoruz. Bu projenin Akademi Mahallemiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum' dedi.

'Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, sosyal konut hamlemizle şehrin en güzel yerlerinde pırıl pırıl konutlar inşa ediliyor'

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve TOKİ'nin, deprem bölgesinde 500 bin konut inşa ederken bir taraftan da şehirlerde önemli sosyal konut faaliyetleri yürüttüğüne değinerek, 'Ardıçlı TOKİ konutlarımız şu anda 20 bin kişinin yaşadığı bir mahalleye dönüştü. Gelecek sene yapılacak teslimlerle birlikte burada yaklaşık 40 bin kişinin yaşaması planlanıyor. Burada aslında dikkat çekilmesi gereken konu şu: Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, sosyal konut hamlemizle şehrin en güzel yerlerinde pırıl pırıl konutlar inşa ediliyor' ifadelerine yer verdi.

'Bilgehanelerimiz ve Lise Medeniyet Akademilerimiz artık şehrin sınırlarını aşan bir üne sahip'

Başkan Altay, merkezi hükümetin çalışmaları yanında belediyeler olarak da önemli çalışmalar yaptıklarını kaydederek, 'Konya Büyükşehir Belediyesi olarak özellikle gençlerimizin kişisel gelişimlerini tamamlamaları, eğitim hayatına destek olmaları konusunda Bilgehanelerimiz ve Lise Medeniyet Akademilerimiz artık şehrin sınırlarını aşan bir üne sahip. Bugüne kadar Bilgehanelerde 140 bine yakın öğrencimizi, Lise Medeniyet Akademilerinde de 43 bine yakın öğrencimizi mezun ettik. Yeni yaptığımız Bilgehanelerle inşallah bu standardı yükseltmeye çalışıyoruz. Geçtiğimiz günlerde Gödene TOKİ'de inşaatı devam eden Bilgehane ve Lise Medeniyet Akademimizi ziyaret ettik. İnşallah onu yılbaşına yetiştirmeye çalışıyoruz, çok güzel bir tesis oldu' ifadelerini kullandı.

300 milyon lira maliyetle hayata geçirilecek

Ardıçlı TOKİ'de gençlerin buluşma mekanı haline gelecek Gençlik Kampüsü'nün temelini attıklarını kaydeden Başkan Altay, '16 bin metrekarelik alanda, 8 bin 700 metrekarelik inşaat alanına sahip, toplam 300 milyon lira yatırım bedeliyle hayata geçireceğimiz bu tesisin içinde ortaokul öğrencilerimizin hem derslerini çalışabilecekleri, hem sportif faaliyette bulunabilecekleri, hem de sanatla ilgilenebilecekleri Bilgehanemiz olacak. Yine, Lise Medeniyet Akademimizle liseye giden öğrencilerimizin derslerine katkı sunacağımız, spor yapabilecekleri, sanatla uğraşabilecekleri bir merkez olacak. Bu tesis sadece gençlerimize hizmet etmeyecek. Aynı zamanda bay ve bayanlar için ayrı iki yüzme havuzu, fitness salonları ve ayrı girişiyle birlikte mahallede bulunan her yaştan insanın hizmetine sunulacak çok önemli bir tesis hayata geçmiş olacak. Bugün hep birlikte temelini atıyoruz. İnşallah gelecek eğitim-öğretim dönemine yetişerek buradaki çocuklarımız ve gençlerimiz için önemli bir merkez haline dönüşmüş olacak' açıklamasında bulundu.

Başkan Altay, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti

Tesis tamamlandığında bölgenin en güzel binalarından birisi olacağını belirten Başkan Altay, 'İçinde ortaokul öğrencilerinden lise öğrencilerine, hanım kardeşlerimizden beyefendilere kadar herkesin yararlanabileceği bir yaşam merkezini oluşturmuş oluyoruz. Şehrimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Emeği geçen arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Başta mühendislerimiz, mimarlarımız, müteahhidimiz ve işçilerimiz olmak üzere tüm arkadaşlarımıza kolaylıklar diliyorum. Bölgede oluşturulan bu güzel sosyal konutlardan dolayı, bu vizyonu ülkemize kazandıran Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız hemşehrimiz Murat Kurum Bakanımıza sonsuz teşekkür ediyorum. Tabii ki TOKİ Başkanımız Levent Sungur'a da Konya'mıza yaptıkları hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum. Ardıçlı Bilgehane, Lise Medeniyet Akademisi ve Gençlik Kampüsümüzün şehrimize hayırlı olmasını temenni ediyorum' diye konuştu.

'Tesisin en kısa süre içerisinde kazasız, belasız bir şekilde tamamlanmasını diliyorum'

AK Parti Konya Milletvekili Mustafa Hakan Özer de temeli atılan Ardıçlı Bilgehane ve LİMA'nın hayırlı olmasını dileyerek, 'Milli Eğitim'de yeni dönem başladı. Artık Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli eğitimi yapıyoruz. Burada sadece gençlerimizin akademik kariyerini, akademik gelişimini değil; aynı zamanda milli ve manevi değerlerini de ön planda tutacak çok yönlü bir eğitim modelini hep birlikte benimsedik ve inşallah bunun gelecekteki karşılığını da hep birlikte göreceğiz. Büyükşehir Belediyemiz de bu manada Milli Eğitimimize önemli bir katkı sağlıyor. İşte burada yapmış olduğu hizmetlerle bir taraftan çocuklarımızın, gençlerimizin akademik eğitimine destek verirken diğer taraftan milli ve manevi değerlerini, kültürel değerlerini öğrenecekleri, yaşayacakları eğitim alanları oluşturuyorlar. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bugün burada temelini attığımız tesisin en kısa süre içerisinde kazasız, belasız bir şekilde tamamlanmasını diliyorum' diye konuştu.

Konuşmaların ardından Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Ardıçlı TOKİ'ye kazandırılacak Bilgehane ve Lise Medeniyet Akademisi binasının temeli dualarla atıldı.