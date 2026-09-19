Türkiye Süpermoto Şampiyonası'nın heyecanı Bursa'da yaşanıyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi Motor Sporları Merkezi'nde düzenlenen yarışlara dünya şampiyonu milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu da katılırken, oğlu Zayn Sofuoğlu da pistte mücadele ediyor.

Türkiye Motosiklet Federasyonu tarafından düzenlenen 2026 Türkiye Süpermoto Şampiyonası kapsamında Bursa'da iki gün boyunca motosiklet heyecanı yaşanıyor. Organizasyonda Süpermoto kategorilerinin yanı sıra MotoMini Türkiye ve ANLAS MiniGP 110 yarışları da gerçekleştiriliyor.

Kenan Sofuoğlu oğlunu yalnız bırakmadı

Motor sporlarının dünyaca tanınan ismi Kenan Sofuoğlu, Bursa'daki organizasyonda oğlu Zayn Sofuoğlu'nun yarış heyecanına ortak oldu. Genç yaşına rağmen motosiklet sporundaki performansıyla dikkat çeken Zayn Sofuoğlu, Bursa'daki pistte rakipleriyle mücadele ediyor.

Yarışlar, 19-20 Eylül tarihlerinde saat 09.00'dan itibaren Bursa Büyükşehir Belediyesi Motor Sporları Merkezi'nde gerçekleştiriliyor. Organizasyonu takip etmek isteyen sporseverler yarışları ücretsiz izleyebiliyor.