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Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Turu Kura Çekimi, bugün TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapıldı. Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleşen kura çekimine, Erciyes 38 Futbol Kulübü'nden katılan olmadı. Mavi-siyahlılar 2. Eleme Turunda Profesyonelliğe Geçiş Ligi (PGL) ekiplerinden Kahta 02 Spor ile eşleşti.

Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Turunda Erciyes 38 Futbol Spor Kulübü'nün rakibi Kahta 02 Spor oldu.

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