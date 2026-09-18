YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, 'YENİ Parti'nin adını millet koydu. Milletin koyduğu ismi kimseye değiştirtmeyiz' dedi. Tutuklu bulunan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in CHP'den istifasıyla ilgili de Özel, 'Bayın Bozbey'in de hem gönlü hem bütün desteği bizimle birlikte. Açıklandığında da büyük bir onurla yakasına YENİ Parti rozetini ben takacağım' diye konuştu.

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Bursa'da sabah saatlerinde tutuklu bulunan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'i cezaevinde ziyaret ettikten sonra Ulu Cami'de cuma namazını kıldı. Namaz sonrası caminin avlusunda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Özel, sabah saatlerinde Bursa H Tipi Cezaevi'ne giderek Mustafa Bozbey'i ziyaret ettiğini belirterek, Bozbey'in son yerel seçimlerde 160 binin üzerinde oy farkıyla Bursalıların oylarıyla Büyükşehir Belediye Başkanı seçildiğini söyledi. Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'ndeki dağılıma da değinen Özel, partisinin belediye meclisi seçimlerinde aldığı oyların AK Parti'nin aldığı toplam oydan 60 binin üzerinde fazla olduğunu savundu. Bursa'nın ilçe yapısı nedeniyle nüfusu daha düşük bazı ilçelerde AK Parti'nin belediyeleri kazanmasının meclisteki üye dağılımını etkilediğini belirten Özel, bu durumun Bozbey'in görevden uzaklaştırılması sürecinde etkili olduğunu iddia etti.

'Bursalılar 160 bin kişi fazlasıyla Bursa'yı Bozbey'e emanet etti'

Bozbey'in geçmiş döneme ilişkin iddialar nedeniyle önce gözaltına alındığını, ardından tutuklandığını belirten Özel, 'Bursalılar 160 bin kişi fazlasıyla Bursa'yı Bozbey'e emanet ettiği halde Bursa'yı siz değil biz yöneteceğiz dediler' ifadelerini kullandı. Bursa Büyükşehir Belediyesi'nde başkan vekilinin belirlenmesi sürecine de tepki gösteren Özel, Bursalıların tercihinin yok sayıldığını savundu.

'Herkes Bozbey'e selam yolluyor'

Ziyaretin ardından iş insanlarıyla ve vatandaşlarla bir araya geldiğini anlatan Özel, cuma namazı sonrasında vatandaşlardan Bozbey'e destek mesajları aldığını söyledi. Özel, 'Kiminle konuşsam, bugün sabahki ziyaretten sonra iş adamlarıyla birlikteydim. Cuma namazımızı kıldık. Caminin bahçesinde, içeride cemaat, dışarıda herkes Bozbey'e selam yolluyor. 'Büyük haksızlık yapıldı, Bozbey'e sahip çıkın, Bursa'ya sahip çıkın' diyorlar' dedi.

Vatandaşların belediye hizmetlerine ilişkin de şikâyetlerini dile getirdiğini belirten Özel, 'Bozbey gitti gideli işler durdu' şeklinde ifadelerle karşılaştığını söyledi. Bursa'da son yapılan zamlarla ilgili de vatandaşların kendisine tepki gösterdiğini aktaran Özel, 'En son da dün yüzde 25 bir zam yapılmış. 'Bozbey'in yapmadığı zamları AK Parti geri geldi, yine yapmaya başladı' diyorlar' ifadelerini kullandı.

'Esnafların sorunlarını dinleyeceğiz'

Bursa programının devamında esnaf ve vatandaşlarla bir araya geleceklerini belirten Özel, 'Esnafların sorunlarını dinleyeceğiz. Bursalılarla temas edeceğiz ve bundan sonraki Bursa'daki saatlerimizde de milletin sesini duymaya, sesini duyurmaya, YENİ Parti olarak da bunların sorunlarını nasıl çözeceğimizi Bursalılara anlatmaya devam edeceğiz' diye konuştu.

Bursa ile kişisel bir bağı olduğunu dile getiren Özel, kızının adının İpek olduğunu ve ismini Bursa ipeğinden aldığını belirterek, 'Kızının adı İpek olan, adını da Bursa ipeğinden alan bir baba olarak bir kez daha Bursa'da olmaktan, sizlerle birlikte olmaktan, Bursa'nın hem bu manevi ruhundan hem de Türkiye'nin geleceği açısından umut veren kapasitesinden, çalışkan insanlarından, vatanını, milletini, bayrağını, atasını seven bu güzel insanlarla birlikte olmaktan çok memnunum, çok razıyım. Bir kez daha hepinize teşekkür ediyorum' dedi.

'YENİ Parti'nin adını millet koydu'

Özel, YENİ Parti'nin kuruluş sürecine ilişkin soruları da yanıtladı. Özel, 'Burada da bizim YENİ Partimize gelmemiş, görevde herhangi bir belediye başkanımız ya da vekilimiz yok. Sayın Bozbey'in de hem gönlü hem bütün desteği bizimle birlikte. Açıklandığında da büyük bir onurla yakasına YENİ Parti rozetini ben takacağım' ifadelerini kullandı.

Partinin kuruluş başvurusuna ilişkin de konuşan Özel, iki partinin birlikte İçişleri Bakanlığı'na başvuru yaptığını ve başvurularının kabul edildiğini söyledi. Daha sonra parti ismine ilişkin başka bir başvuru yapıldığını aktaran Özel, 'Bakan da Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına yazdı. 'Değiştirmeyi düşünür müsünüz, hiçbir ihtilaf çıkmasın' diye. Biz baktık, ne logoda benzerlik var ne isimde benzerlik var' dedi.

Konuyla ilgili hukuki değerlendirme yaptıklarını belirten Özel, 'Bir iltibas olmadığını söylediler. Yolumuza devam ediyoruz ama Anayasa Mahkemesi görecek. Bizde iltibas yok der, var derse küçük bir değişiklik yapabiliriz' diye konuştu.

Parti isminin millet tarafından belirlendiğini vurgulayan Özel, 'YENİ Parti'nin adını millet koydu. Milletin koyduğu ismi kimseye değiştirtmeyiz' dedi.