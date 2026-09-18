UFRAD’ın 35. Yılında Marka ve Franchise Dünyası İstanbul’da Buluştu

Prof. Dr. Süleyman Doğan Yazdı: Ata Yurdu Özbekistan’da Bir Mübarek Şehir: Buhara

4 şirketten temettü kararı: Biri dağıtacak, üçü dağıtmayacak

Bunlar da ilginizi çekebilir

130 fon için tasfiye kararı: 826 milyar liralık portföy ve yüz binlerce yatırımcı

Bakan Gürlek açıkladı: Fon yöneticileri ve holding patronlarının mal varlıklarına tedbir

Ziyaretin ardından kısa açıklama yapan Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, 'Başkan iyi herkese selamı var Ulucami'den çıkışta açıklama yapacağım' dedi

Heyet yaklaşık bir saat Mustafa Bozbey'i ziyaret etti.

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Yeni Parti Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş ve Yeni Partili milletvekilleri Bursa H Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na geldi.

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, imar yolsuzluğu ve rüşvet iddiaları kapsamında tutuklanan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'i ziyaret etti. Ziyaret yaklaşık 1 saat sürerken çıkışta açıklama yapan Özgür Özel, 'Başkan iyi herkese selamı var' dedi.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.