Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, imar yolsuzluğu ve rüşvet iddiaları kapsamında tutuklanan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'i ziyaret etti. Ziyaret yaklaşık 1 saat sürerken çıkışta açıklama yapan Özgür Özel, 'Başkan iyi herkese selamı var' dedi.
Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Yeni Parti Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş ve Yeni Partili milletvekilleri Bursa H Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na geldi.
Heyet yaklaşık bir saat Mustafa Bozbey'i ziyaret etti.
Ziyaretin ardından kısa açıklama yapan Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, 'Başkan iyi herkese selamı var Ulucami'den çıkışta açıklama yapacağım' dedi