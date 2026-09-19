Mersin'de Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında bisikletseverlere güvenli sürüş ile bakım ve tamir eğitimi verildi. Eğitimin ardından katılımcılar, sahil boyunca pedal çevirerek sürdürülebilir ulaşım ve aktif yaşama dikkat çekti.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, 16-22 Eylül 'Avrupa Hareketlilik Haftası' kapsamında kentte sürdürülebilir ulaşım ve aktif yaşam kültürünü destekleyen etkinliklerini sürdürüyor. Bu kapsamda Etkinlik ve Sanat Merkezinde bisikletseverlere yönelik güvenli bisiklet sürüşü ile bisiklet bakım ve tamir eğitimi düzenlendi.

Bisikletin güvenli ve bilinçli kullanımı anlatıldı

Programda Mersin Zirve Bisiklet Topluluğu tarafından katılımcılara güvenli bisiklet sürüşü konusunda eğitim verildi. Bisiklet kullanımında dikkat edilmesi gereken kurallar, güvenli sürüş teknikleri ve kent içerisinde bisiklet kullanırken alınması gereken önlemler hakkında bilgiler paylaşıldı. Eğitim kapsamında ayrıca bisiklet bakım ve tamir atölyesi gerçekleştirilerek, katılımcılara bisikletlerin düzenli bakımının önemi ve temel bakım, tamir uygulamaları konusunda bilgi aktarıldı.

Etkinliğin ardından sahilde bisiklet turu yapıldı

Eğitimlerin tamamlanmasının ardından bisiklet toplulukları ve bisikletseverlerin katılımıyla sahil boyunca bisiklet sürüşü gerçekleştirildi. Katılımcılar, güvenli sürüş eğitiminin ardından bisikletleriyle sahil güzergahında pedal çevirerek hareketli ve sürdürülebilir kent yaşamına dikkat çekti.

'Vatandaşların bisikleti sürdürülebilir bir yaşamın parçası olarak görmesini amaçlıyoruz'

Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığına bağlı Etkinlik ve Sanat Merkezi Birim Sorumlusu İpek Savaş Özdemir, Avrupa Hareketlilik Haftasını kent yaşamının her alanında aktif olmayı teşvik eden bir anlayışla ele aldıklarını belirterek, 'Özellikle orta ve ileri yaş bireylerin sosyal hayata, kent yaşamına ve fiziksel aktivitelere daha fazla katılımını desteklemek amacıyla hafta boyunca çeşitli çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Bu kapsamda Etkinlik ve Sanat Merkezimizde tamir, bakım ve güvenli sürüş atölyeleri gerçekleştirdik' dedi.