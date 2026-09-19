Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Amed Sportif Faaliyetler ile ligde ilk kez rakip olacak.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Amed Sportif Faaliyetler ile Beşiktaş, yarın saat 20.00'de Diyarbakır Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Ligde siyah-beyazlılar, 4 galibiyet, 1 mağlubiyet sonucunda topladığı 12 puanla 2. sırada bulunuyor. Diyarbakır ekibi ise 3 galibiyet, 1'er beraberlik ve mağlubiyet sonrası aldığı 10 puanla 3. sırada yer alıyor.

Son olarak UEFA Avrupa Ligi'nde Fransız ekibi Marsilya'yı mağlup ederek, Avrupa kupalarına iyi başlangıç yapan Beşiktaş, Diyarbakır'a moralli gidiyor.

Ligde ilk randevu

Amed Sportif Faaliyetler ile Beşiktaş, Süper Lig tarihinde ilk kez rakip olacak. İki takım arasındaki tek maç, 2007-2008 sezonu Türkiye Kupası grup aşamasında oynandı. Diyarbakır'daki mücadeleyi siyah-beyazlılar 4-0 galip tamamladı.

Rıdvan Yılmaz, forma bekleyecek

Fenerbahçe derbisinde sakatlanarak oyundan çıkan ve bileğinde ödem tespit edilen Rıdvan Yılmaz, tedavisinin ardından Teknik Direktör Vincenzo Italliano'nun görev vermesi halinde forma giyecek. 25 yaşındaki futbolcu, sakatlığından dolayı Erzurumspor FK ve Marsilya karşısında kadroda yer almadı. Bu sezon Avrupa Ligi elemelerinde 5, Süper Lig'de de 4 maçta oynayan Rıdvan Yılmaz 1 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

Leandro Trossard'ın durumu belirsiz

Beşiktaş'ın Belçikalı futbolcusu Leandro Trossard'ın sakatlık durumu belirsizliğini koruyor. Ağrıları nedeniyle hafta içinde Marsilya ile oynanan maçın kadrosunda yer almayan Trossard'ın, Amed Sportif Faaliyetler ile oynanacak mücadelede kadroda olup, olmayacağı son antrenmandan sonra belli olacak.

Ali Şansalan yönetecek

Amed Sportif Faaliyetler ile Beşiktaş arasında oynanacak müsabakayı hakem Ali Şansalan yönetecek. Şansalan'ın yardımcılıklarını Anıl Usta ile Mehmet Kısal yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Yusuf Adnan Kendirciler olacak.