Osmangazi Belediyesi, ulusal ve uluslararası fon kaynaklarını kente kazandırma çalışmalarına bir başarı daha ekledi. Bursa'nın önemli endüstriyel ve kültürel miras alanlarından tarihi Romangal (Turgut Yılmaz İpek) Fabrikası için hazırlanan 'Romangal Katılımcı Yönetişim Projesi: Endüstriyel Mirastan Ortak Geleceğe', Türkiye'nin yedi bölgesindeki 43 şehirden yapılan 147 başvuru arasından hibe desteği almaya hak kazanan dört projeden biri oldu.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nın (İKSV), Avrupa Birliği desteğiyle Culture Action Europe ortaklığında yürüttüğü Ortaklaşa: Kültür, Diyalog ve Destek Programı kapsamında desteklenecek proje, Osmangazi Belediyesi ve Ankara AKS Derneği ortaklığında gerçekleştirilecek. Osmangazi Kültür İşletmeleri (OKİ) ve Bağ Kadın Kooperatifi de yürütülecek çalışmalarda iş birliğinde bulunarak katkı sunacak. Başvurular arasında 30 büyükşehir, 10 il, 106 ilçe ve 3 belde belediyesi ortaklığı yer alırken; değerlendirme sonucunda Ayvalık, Diyarbakır, Gürpınar ve Osmangazi'de uygulanacak dört proje hibe desteğine layık görüldü.

Osmangazi Belediyesi Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü koordinasyonunda 10 ay boyunca yürütülecek proje, 112 bin euroya varan hibe desteğiyle uygulanacak. Projeyle Romangal'ın tarihi ve kültürel değerlerinin korunması, kent belleğindeki yerinin güçlendirilmesi ve fabrikanın kent yaşamında bıraktığı izlerin gelecek kuşaklara aktarılması hedefleniyor.

Ortaklaşa Proje Teklif Çağrısı kapsamında hibe desteği kazanan dört yeni proje için uygulama süreci de başladı. Proje sahibi sivil toplum kuruluşları ile proje ortakları belediyelerden temsilcilerin katılımıyla 9-11 Eylül tarihlerinde İstanbul İKSV Nejat Eczacıbaşı binasında Hibe Uygulama Eğitimi gerçekleştirildi. Eğitimde projelerin uygulama süreçlerine ilişkin bilgilendirmeler yapılırken, proje ortakları arasında deneyim ve bilgi paylaşımı sağlandı.

Romangal'ın hafızası gelecek kuşaklara aktarılacak

Romangal'ın geçmişine tanıklık eden insanların hatıraları da projenin önemli bir parçasını oluşturacak. Mahalle sakinleri, eski fabrika çalışanları, zanaat ustaları, sanatçılar ve gençlerin Romangal'a ilişkin deneyimleri sözlü tarih çalışmalarıyla kayıt altına alınacak. Böylece fabrikanın Bursa'nın kent yaşamındaki yeri ve kentin köklü ipekçilik hafızası, farklı kuşakların anlatılarıyla geleceğe taşınacak.

Proje kapsamında elde edilen bilgi, belge ve anlatılarla dijital hafıza arşivi oluşturulurken; sergi, podcast serisi ve zanaat atölyeleriyle Romangal'ın tarihi ve kültürel birikimi vatandaşlarla buluşturulacak. Atölyeler, odak grup toplantıları ve kamusal forumlarla vatandaşların görüş ve önerileri alınarak Romangal'ın kültürel programı ve gelecekteki kullanım modelinin ortak akılla şekillendirilmesi sağlanacak.

Romangal hafıza festivali ile çalışmalar kentle buluşacak

On aylık sürecin sonunda gerçekleştirilecek Romangal Hafıza Festivali, proje boyunca ortaya çıkarılan hafıza ve kültürel birikimin geniş kitlelerle paylaşılmasını sağlayacak. Proje belgeseli, katılımcılık rehberi ve ulusal politika diyaloğu çalışmalarıyla Osmangazi'de edinilen deneyimlerin farklı kentlerde örnek oluşturması hedeflenecek.

Bu yaklaşımla Romangal'ın yalnızca geçmişin izlerini taşıyan tarihi bir yapı olarak korunması değil; kültürel hafızanın yaşatıldığı, kültür ve sanat üretiminin desteklendiği ve kentlilerin karar süreçlerine katılabildiği yaşayan bir kamusal alan olarak geleceğe taşınması amaçlanıyor.

İKSV ele koordineli çalışmalar yürütülecek

Proje süresince İKSV ve Ortaklaşa Programı paydaşlarıyla koordinasyon içerisinde eğitim, kapasite geliştirme, kültürel yönetişim ve deneyim paylaşımı çalışmaları gerçekleştirilecek. Yürütülecek faaliyetlerin Osmangazi Belediyesi'nin kültür politikaları, sivil toplum iş birlikleri ve katılımcı yönetişim alanlarındaki kurumsal kapasitesine katkı sağlaması bekleniyor. Romangal için ortaya konulan modelle endüstriyel mirasın korunmasının ötesine geçilerek, geçmiş ile gelecek arasında güçlü bir kültürel bağ kurulması ve vatandaşların bu dönüşümün aktif bir parçası olması hedefleniyor.

Başkan Aydın'ın vizyonuyla Osmangazi'ye yeni fon kaynakları

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'ın ulusal ve uluslararası iş birliklerini güçlendiren, dış kaynakları kente kazandıran belediyecilik vizyonu doğrultusunda hibe çalışmalarına devam ediliyor. Avrupa Birliği Horizon Europe Programı kapsamında desteklenen EVAL-INNO Projesi'nin ardından Romangal Projesi'nin de hibe almaya hak kazanması, Osmangazi Belediyesi'nin proje geliştirme ve uluslararası fonlardan yararlanma kapasitesini ortaya koydu.

Osmangazi Belediyesi, Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü koordinasyonunda; kentin sosyal, kültürel ve kurumsal gelişimine katkı sağlayacak yenilikçi projeler geliştirmeyi ve yeni kaynakları Osmangazi'ye kazandırmayı sürdürecek.