Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ücretsiz yüzme kurslarında yaz sezonu sona erdi. 6 Temmuz'da başlayan ve 5 dönem halinde gerçekleştirilen kurslarda toplam 4 bin 200 kişi yüzme eğitimi aldı.

Macit Özcan Spor Tesisleri ve Toroslar Spor Park içerisinde bulunan yüzme havuzlarında gerçekleştirilen kurslara çocuk ve gençler yoğun ilgi gösterdi. Katılımcılara seviyelerine uygun eğitimler verilirken, havuzlarda hijyen ve güvenlik şartlarının sağlanmasına yönelik çalışmalar da yürütüldü. Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından kent genelinde sporu ve sportif faaliyetleri yaygınlaştırmak amacıyla sürdürülen ücretsiz yüzme kursları, yaz sezonu boyunca devam etti.

'Havuzlarımızdaki kimyasal dengeyi sürekli kontrol ediyoruz'

Mersin Büyükşehir Belediyesi yüzme antrenörü Mustafa İslam Erişik, sezon boyunca devam eden kursların her dönem 2 hafta sürdüğünü belirterek, haftada 4 gün gerçekleştirilen eğitimlerde katılımcıların seviyelerine göre çalışmalar yaptıklarını ifade etti. Macit Özcan Spor Tesislerinde 7, Toroslar Spor Park içerisinde bulunan yüzme havuzunda ise 4 eğitmenin görev yaptığını aktaran Erişik, 'Her iki havuzumuzda da cankurtaran ve sağlık görevlisi bulunmaktadır. Ayrıca her iki havuzumuzun teknik personeli, havuzlarımızın kimyasal dengesini sağlamaktadır. Havuzlarımızdaki kimyasal dengeyi sürekli kontrol ediyoruz. Her gün ölçümler yapılıyor; pH ve klor seviyesine bakılıyor. Bu anlamda, Büyükşehir Belediyesi olarak en çok hijyene ve sunduğumuz eğitimin kalitesine önem veriyoruz' diye konuştu.