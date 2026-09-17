Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın desteği, Karacabey Belediyesi'nin öncülüğü ve Spor Toto Teşkilatı ile imzalanan protokol çerçevesinde hayata geçirilecek 100 milyon liralık dev spor yatırımı için çalışmalar başladı. Proje çerçevesinde Karacapark'a kazandırılacak modern ve aydınlatmalı antrenman sahasının yapımına start verilirken, yatırımın ilçenin spor altyapısına önemli katkı sağlaması hedefleniyor.

Karacabey'in spor alanındaki altyapısını güçlendirmek ve özellikle çocuklar ile gençlerin daha modern imkanlarla spor yapmasını sağlamak amacıyla hazırlanan, '100 milyon TL'lik spor yatırımı' çerçevesinde ilk çalışmalar sahaya yansıdı. Proje çerçevesinde Karacapark'ta inşa edilecek 68x105 metre ölçülerindeki modern antrenman sahasının yapımına başlandı. Toplam 7 bin metrekare çim alana sahip olacak saha, aydınlatma sistemiyle birlikte hizmet verecek. Spor Toto Teşkilatı ile imzalanan protokolün ardından ihalesi gerçekleştirilen antrenman sahasında yapım süreci de resmen başlamış oldu.

Karacapark sporun yeni merkezi olacak

Karacapark'ta düzenlenen temel atma törenine Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı'nın yanı sıra AK Parti Karacabey İlçe Başkanı Gültekin Saygısever, MHP Karacabey İlçe Başkanı Mehmet Mahken ve ilçe yöneticileri katıldı. 100 milyon TL'lik yatırım yalnızca antrenman sahasıyla sınırlı kalmayacak. Proje çerçevesinde Karacapark'a yarı olimpik kapalı yüzme havuzu ve modern spor alanları kazandırılırken, ilçenin belirlenen kırsal mahallelerinde de halı sahaların hayata geçirilmesi planlanıyor. Böylece Karacabey'de spor altyapısının hem merkezde hem de kırsal mahallelerde güçlendirilmesi, çocukların ve gençlerin farklı branşlarda sporla daha kolay buluşabilmesi amaçlanıyor.

Karabatı: 'Gençlerimizi merkeze alan projeleri önceliklendiriyoruz'

Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı, yatırımın ilçenin geleceği açısından taşıdığı stratejik öneme dikkat çekerek, özellikle gençlere yönelik spor yatırımlarını önemsediklerini ifade etti. Karabatı, 'Karacabey'imizin geleceği için attığımız her adımda, özellikle gençlerimizi merkeze alan projeleri önceliklendiriyoruz. Bu kapsamda hayata geçireceğimiz bu büyük spor yatırımı, yalnızca bir tesis kazandırmanın ötesinde; çocuklarımızın, gençlerimizin ve tüm hemşehrilerimizin daha sağlıklı, daha aktif ve daha sosyal bir yaşam sürmelerine imkân sağlayacak çok yönlü bir projedir' dedi. Karacapark'ta inşa edilecek yarı olimpik kapalı yüzme havuzunun ilçenin önemli bir ihtiyacını karşılayacağını belirten Başkan Karabatı, gençlerin dört mevsim modern ve güvenli ortamlarda spor yapabileceğini söyledi. Modern antrenman sahasının da sporcuların daha profesyonel şartlarda hazırlanmasına katkı sağlayacağını vurgulayan Karabatı, 'Yeni yeteneklerin keşfedilmesine de zemin hazırlayacak' ifadelerini kullandı.

Spor ilçenin tamamına yayılacak

Kırsal mahallelere kazandırılacak halı sahaların da yatırımın önemli bir ayağını oluşturduğunu belirten Başkan Karabatı, sporun yalnızca ilçe merkezinde değil, Karacabey'in tamamında yaygınlaşmasını hedeflediklerini kaydetti. Karabatı, gençlerin kendi mahallelerinde sporla buluşmasının sosyal bağları güçlendireceğini ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarının gelişmesine katkı sağlayacağını ifade etti.

Karabatı: 'Laf değil, iş üreten bir anlayışla hareket ediyoruz'

Başkan Karabatı, yatırımın hayata geçirilmesinde destek veren isimlere de teşekkür ederek, 'Bu kıymetli yatırımın hayata geçmesinde desteklerini esirgemeyen Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak'a, katkıları için Genel Merkez MKYK Üyemiz Önder Matlı'ya, Milletvekillerimiz Refik Özen ve Ahmet Kılıç'a, Gençlik ve Spor Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürü Süleyman Şahin'e, İl Başkanımız Sayın Davut Gürkan'a ve İlçe Başkanımız Sayın Gültekin Saygısever'e Karacabey halkı adına şükranlarımı sunuyorum' dedi.

Karacabey Belediyesi olarak çalışmalarını aynı anlayışla sürdüreceklerini belirten Karabatı, sözlerini şöyle tamamladı: 'Bizler, Karacabey Belediyesi olarak laf değil, iş üreten bir anlayışla hareket ediyoruz. İlçemizin her alanda gelişmesi, gençlerimizin daha güçlü yarınlara hazırlanması için durmadan, yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz. Karacabey'i sporun, sağlıklı yaşamın ve sosyal gelişimin örnek ilçelerinden biri haline getirmekte kararlıyız.'