Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı ve Dünya Belediyeler Birliği Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA) Kültür ve Turizm Komitesi Başkanı Ahmet Aras, 19-23 Eylül tarihlerinde Suriye'ye gerçekleştireceği çalışma ziyareti kapsamında kültür, turizm, tarım, ticaret ve yatırım alanlarında temaslarda bulunacak.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı ve UCLG-MEWA Kültür ve Turizm Komitesi Başkanı Ahmet Aras, Suriye'nin yeniden yapılanma sürecinde yerel yönetimler arası ilişkilerin geliştirilmesi ve farklı sektörlerde yeni iş birliği alanlarının oluşturulması amacıyla 19-23 Eylül tarihlerinde Suriye'yi ziyaret edecek. Şam, Humus ve Halep'i kapsayan ziyaret programında yerel yönetimler, kamu kurumları, iş insanları ve yatırımcılarla görüşmeler gerçekleştirilecek.

Ziyaret kapsamında Türkiye Cumhuriyeti Şam Büyükelçiliği ile yapılacak görüşmede, başta yerel yönetimler arasındaki ilişkiler olmak üzere önümüzdeki dönemde geliştirilebilecek karşılıklı iş birliği alanları değerlendirilecek. Şam'da ayrıca Şam Valisi ile görüşme gerçekleştirilmesi ve çeşitli yatırım projelerinin yerinde incelenmesi planlanıyor.

Suriye kentleriyle yerel iş birliği güçlendirilecek

Programın Humus ayağında Humus Valisi ve Belediye Başkanı ile temaslarda bulunulacak. Hassia Sanayi Kenti ve mevcut yatırım projelerinin ziyaret edileceği programda, iş insanları ve yatırımcılarla da görüşmeler gerçekleştirilecek. Ziyaret kapsamında Lazkiye Marina'da da incelemelerde bulunulacak.

Halep'te ise Halep Valisi ve Halep Belediye Başkanı ile gerçekleştirilecek görüşmelerde kentin yeniden yapılanma süreci ile ticaret, sanayi ve yatırım alanlarında geliştirilebilecek iş birliği imkânları ele alınacak.

Ziyaret kapsamında ayrıca yeniden inşa sürecindeki Suriye kentlerinin Dünya Belediyeler Birliği (UCLG) ağına entegrasyonunun güçlendirilmesi ve uluslararası yerel yönetim iş birliklerine daha etkin katılımlarının desteklenmesi konuları değerlendirilecek.

Gerçekleştirilecek temasların ardından ilgili sektör temsilcilerinin katılımıyla karşılıklı ziyaret ve çalışma programlarının oluşturulması hedeflenirken, ziyaretin Suriye'nin yeniden inşa ve ihya sürecine yönelik ilerleyen dönemde yürütülebilecek sektörel çalışmalara Muğla'dan katılım sağlanması açısından da kurumsal bir zemin oluşturması amaçlanıyor.