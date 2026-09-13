Kayseri 1. Amatör Küme'de fikstür çekimi 15 Eylül 2026 Salı günü Sümer Amatör Evi'nde saat 19.00'da gerçekleştirilecek.

Kayseri 1. Amatör Küme'de yeni sezonda 19 takım mücadele edecek. 2 grup halinde oynanacak olan yeni sezon öncesi takımlar çalışmalarını sürdürüyorlar. Kayseri Futbol İl Temsilcisi Mehmet Yücel yaptığı açıklama ile 1. Amatör Küme'de fikstür çekiminin 15 Eylül Salı günü yapılacağını duyurdu. Yücel, yaptığı açıklamada fikstür çekiminin Sümer Amatör Evi'nde gerçekleştirileceğini belirterek; '2026-2027 futbol sezonu tüm kulüplerimize hayırlı uğurlu olsun. 1. Amatör Küme'nin yeni sezon fikstürünü 15 Eylül Salı günü saat 19.00'da Sümer Amatör Evi'nde çekeceğiz. Tüm kulüplerimize başarılar diliyorum' dedi.