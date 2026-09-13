Aydın'ın Yenipazar ilçesi Karacören Mahallesi'nde bu yıl 7'ncisi düzenlenen Geleneksel Karacören Futbol Turnuvası, oynanan final karşılaşmasıyla tamamlandı. 27 takımın mücadele ettiği turnuvanın finalinde Dalama Spor ile Koyunlar karşı karşıya gelirken, Koyunlar'ı 3-1 mağlup eden Dalama Spor turnuvanın şampiyonu oldu.

Karacören'de geleneksel olarak düzenlenen futbol turnuvası, çevre ilçe ve mahallelerden de yoğun ilgi gördü. Günler süren mücadelelerin ardından finale yükselen Dalama Spor ile Koyunlar, şampiyonluk için sahaya çıktı. Yaklaşık 2 bin kişinin takip ettiği final müsabakasında rakibini 3-1 mağlup eden Dalama Spor, turnuvanın şampiyonu oldu. Koyunlar ise turnuvayı ikinci sırada tamamladı. Final karşılaşmasını kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş takip etti. Özellikle çocuklar ve kadınların turnuvaya gösterdiği ilgi dikkat çekti.

Turnuvanın, kırsal mahallelerde sporun yaygınlaştırılmasının yanı sıra vatandaşların bir araya gelmesine ve sosyal hayatın canlı tutulmasına katkı sunduğu belirtildi. Organizasyonun gençleri spora yönlendirmesi ve mahalleler arasındaki birlik ve beraberliği güçlendirmesi de öne çıktı.

Turnuvanın düzenlenmesinde emeği geçen Karacören Mahalle Muhtarı Mustafa Kıroğlan, aza heyeti, tertip komitesi ve sponsorlara teşekkür edilirken, şampiyon Dalama Spor ile ikinci olan Koyunlar başta olmak üzere turnuvaya katılan 27 takım da tebrik edildi.