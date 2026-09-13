Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında oynanan Bursaspor-Esenler Erokspor maçının ardından tekin direktörler mücadeleyi değerlendirdi.

Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Bursaspor, sahasında Esenler Erokspor ile 2-2 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında iki takımın direktörü açıklamalarda bulundu.

Mustafa Er: 'Farklı galibiyet alabileceğimiz bir karşılaşmaydı'

Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er, karşılaşmada farklı galibiyet alabilecek fırsatları değerlendiremediklerini belirterek, 'Maalesef 2 puan verdik' dedi. Karşılaşmada birçok varyasyon denediklerini ifade eden Er, 'Çok basit bir gol yedik. Bugün 5-6 net gol pozisyonumuz vardı. İki farklı üstünlüğü yakalasak maç çok farklı bir yere gidebilirdi. İstekten, arzudan ve coşkudan memnunum. Sadece finali yapamadığımız için iki değerli puan kaybettik' diye konuştu.

Takımının oyun anlayışına da değinen Er, 'Biz içeride ve dışarıda baskılı, biraz riskli oynuyoruz. Bol pozisyonlu, bol gollü maçlar oynamak istiyoruz. En ufak bir dalgınlıkta rakip cezayı kesiyor. Bugünkü problem gol atamamaktı. Rakibe pozisyon verebilirsiniz ama 2 gol yememeniz gerekiyor. Önümüzdeki maçı kazanarak milli araya moralli girmek istiyoruz. Kafamızı kaldırıp devam edeceğiz' ifadelerini kullandı.

Hikmet Karaman: 'Bursaspor şampiyonluğun en büyük adaylarından'

Esenler Erokspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman ise zorlu deplasmandan alınan 1 puanın kendileri açısından değerli olduğunu söyledi. Bursaspor'un şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olduğunu vurgulayan Karaman, 'Sadece bir futbol takımına karşı değil, müthiş bir atmosfer oluşturan taraftara karşı da oynadık. Eksiklerimiz çoktu ancak iyi mücadele ettik. Geriye düşmemize rağmen çabuk beraberliği yakaladık. Bu atmosferde bunu başarmak hiç kolay değil' dedi.

Karşılaşmanın özellikle ikinci yarısında Bursaspor'un etkili olduğunu aktaran Karaman, 'Oyunun ikinci yarısında, özellikle Bursaspor'un etkili oynadığı ve topa sahip olduğu anlarda şanslı olmamız ve iyi mücadele etmemiz önemliydi. Belli bölümlerde eksik hücum oyuncularımız sahada olsaydı, oyunun git-gelli anlarında skoru kendi lehimize de çevirebilirdik. Bursaspor çok iyi bir takım, kendilerini tebrik ediyorum. Böyle önemli bir rakip karşısında 2 gol atıp 1 puanla ayrılmak, gelecek maçlar öncesi motivasyon açısından kıymetli' değerlendirmesinde bulundu.