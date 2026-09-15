Çorum Belediyesi Spor Kulübü Karate Takımı, Ankara'da düzenlenen Türkiye Yıldızlar Karate Ligi 2. Etap Müsabakaları'nda 32 madalya kazanarak genel klasmanda şampiyon oldu.

Türkiye Yıldızlar Karate Ligi'nde mücadele eden Çorum Belediyesi Spor Kulübü Karate Takımı, Ankara'da düzenlenen 2. etap müsabakalarında önemli bir başarıya imza attı. 12-13 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilen müsabakalara 43 kulüpten 663 sporcu katılırken, Çorum Belediyesi Spor Kulübü Karate Takımı organizasyonu 18 altın, 8 gümüş ve 6 bronz olmak üzere toplam 32 madalyayla tamamladı.

Elde ettiği derecelerle genel klasmanda zirvede yer alan Çorum Belediyesi Spor Kulübü Karate Takımı, böylece Türkiye Yıldızlar Karate Ligi'nde şampiyonluk iddiasını da güçlendirdi.