İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nün 22'nci Olağan Genel Kurulu'nda mevcut başkan Berkhan Alptekin, oy birliğiyle yeniden başkanlığa seçildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nün 22. Olağan Genel Kurulu, Celal Atik Spor Salonu'nda yapıldı. Çoğunluğun sağlanmasıyla başlayan genel kurul, divan kurulu seçimi ile devam etti. Toplantıda yönetim ve denetim kurullarının faaliyet raporları görüşülerek ibra edilirken, bütçe ve yeni dönem faaliyet raporları da oy birliğiyle kabul edildi.

Genel kurulda gerçekleştirilen seçim sonucunda İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nün yeni yönetim kurulu oy birliğiyle göreve getirildi. Berkhan Alptekin, yeniden yönetim kurulu başkanı oldu.

Seçimlerin ardından kulübün yeni yönetim kurulu şu isimlerden oluştu: Berkhan Alptekin, Ahmet Soner Emre, Kaan Akacun, Önder Koç, Gürcan Temizel, Uğur Tugay, Erhan Erdil, Ali Kemal Elitaş, Mithat Salepçioğlu, Bülent Kayıtken, Savaş Dağdeviren.

Disiplin Kurulu üyeliğine Gökhan Daca, Hilmi Aksoy, Cenk Erdöl, Sami Gürkan Genç ve Neşe Olcay Hünerli seçilirken; Denetim Kurulu ise Selçuk Mete Yazıcı, İlker Akçe ve Merve Seda Keleş'ten oluştu.