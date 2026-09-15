SMS Grup Efeler Ligi'nde mücadele eden Gebze Belediyespor, geçtiğimiz sezon Halkbank forması giyen 26 yaşındaki pasör çaprazı Marek Sotola'yı kadrosuna kattı.

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Gebze Belediyespor, kadrosunu önemli bir transferle güçlendirdi. Çekya Milli Takımı'nın da formasını giyen 26 yaşındaki pasör çaprazı Marek Sotola, yeni sezonda Gebze Belediyespor'un başarısı için mücadele edecek. Kariyerine 2016 yılında Çekya'nın Jihostroj eské Budjovice takımında başlayan Sotola, 2020 yılında Fransa'nın Stade Poitevin Volley-Beach ekibine transfer oldu. Başarılı oyuncu, 2024/25 sezonunda ise Türkiye'nin güçlü ekiplerinden Halkbank'ın kadrosuna katıldı.

Son iki sezondur Halkbank forması giyen Sotola, yeni sezonda Gebze Belediyespor'un hücum gücüne önemli katkı sağlaması beklenen isimler arasında yer alacak.