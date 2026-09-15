Mardin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkan Adayı Veysi Duyan, adres değişikliği işlemlerinde alınan oda hizmet bedelinde yüzde 50 indirim yapmayı hedeflediklerini açıkladı.

Duyan, yaptığı açıklamada 'Yeni adres, daha az masraf' mesajıyla duyurulan düzenleme ile iş yerini taşıyan veya faaliyetlerini yeni bir adreste sürdürecek olan üyelerin oda hizmet bedeli yükünün hafifletilmesinin amaçlandığını belirtti.

Öngörülen düzenlemeyle, adres değişikliği işlemlerinde üyelerden alınan oda hizmet bedelinin yarıya indirilmesinin planlandığını aktaran Duyan, uygulamanın işletmelerin yeni adreslerine geçiş sürecindeki masrafların azaltılmasına katkı sağlayacağını ifade etti.

Duyan, yüzde 50 indirimin yalnızca oda hizmet bedelini kapsayacağını, devlet harçları ve ilan ücretlerinin ise kapsam dışında kalacağını kaydetti.