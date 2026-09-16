Kosova'nın eski Cumhurbaşkanı ve Kosova Kurtuluş Ordusu'nun savaş dönemi liderlerinden Haşim Thaçi, Lahey'de savaş suçlarından suçlu bulunarak 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Kosova'daki 1998-2000 dönemine ilişkin savaş suçları ve insanlığa karşı suç iddialarını yargılamak üzere kurulan Kosova Özel Mahkemesi bugün karar için toplandı. Hollanda'nın Lahey şehrinde bulunan mahkeme, 1998-1999 Kosova Savaşı sırasında Kosova Kurtuluş Ordusu'nun (UÇK) en üst düzey siyasi ve askeri liderleri arasında yer alan eski Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi ile ülke siyasetinin önde gelen üç eski isminin savaş suçları ve insanlığa karşı suçlarla yargılandığı davada ilk derece kararını açıkladı.

Kosova'nın bağımsızlığında kilit rol üstlenen örgütün savaş dönemi liderlerinden Thaçi, savaş suçlarından suçlu bulunarak 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Eski Cumhurbaşkanı, insanlığa karşı işlenen suçlara ilişkin suçlamalardan ise beraat etti.

Üç isme 13 yıldan 25 yıla kadar hapis

Thaçi ile birlikte yargılanan UÇK'nın eski istihbarat sorumlusu ve eski Kosova Meclisi Başkanı Kadri Veseli 18, UÇK'nın eski komutanlarından olan eski milletvekili Rexhep Selimi 13 ve UÇK'nın eski sözcüsü ve eski Kosova Meclisi Başkanı Jakup Krasniqi ise 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Mahkeme, UÇK'nın dört eski liderinin tamamını keyfi ve hukuka aykırı bir şekilde özgürlükten yoksun bırakma, zalimane muamele, işkence ve hukuka aykırı şekilde öldürmeyi içeren savaş suçlarından sorumlu buldu.

Temyize açık olan ilk derece kararında mahkeme, dört sanığın 'Kosova'nın bağımsızlığını sağlamak ve gelecekteki Kosova üzerinde siyasi ve kurumsal kontrol tesis etmek amacıyla' hareket ettiklerini, ancak muhaliflerin hedef alınması, etkisizleştirilmesi ve ortadan kaldırılması ortak amacıyla hareket ederek suç işlediklerine hükmetti.

'Savcılık sivil nüfusa yönelik herhangi bir saldırının varlığını kanıtlayamadı'

Mahkeme kararında, 'Nisan 1998 ile Haziran 1999 arasında en az 385 kişinin UÇK mensupları tarafından çeşitli gözaltı merkezlerinde keyfi bir şekilde tutulduğunu, aralarında muhalifler ve Sırp güçleriyle iş birliği yapmakla suçlananların da yer aldığı en az 98 kişinin öldürüldüğünü ve Kosova ile Arnavutluk'un kuzeyinde 303 kişiye işkence ve zalimane muamele uygulandığını' belirtti.

Mahkeme, Thaçi'nin bazı suçların işlenmesine bizzat katıldığını, bazılarını teşvik ettiğini ve UÇK'nın karşıtlarına yönelik suçlardan haberdar olmasına rağmen bunları önlemek için tedbir almadığını belirtti. Kadri Veseli ve Jaqup Krasniqi, siyasi ve askeri muhaliflere yönelik politikanın uygulanmasındaki kilit isimler olarak nitelendirilirken, Rexhep Selimi ise operasyon bölgelerinin oluşturulmasında ve tutuklamalarda önemli rol oynayan bir isim olarak nitelendirildi. Savcılığın sivil nüfusa yönelik herhangi bir kapsamlı saldırının varlığını kanıtlayamadığı sonucuna varan mahkeme, sanıkları insanlığa karşı suçlar içeren suçlamalardan beraat ettirdi.

Kosovalılar, kararı Lahey ve Priştine ve Prizren'de toplanarak takip etti

Lahey'de açıklanan karar, Kosova'da üzüntü ve öfkeyle karşılandı. Başkent Priştine'de binlerce kişi, sabah saatlerinden itibaren Thaçi ve diğer eski UÇK liderlerinin portreleri ve bayraklarla donatılan şehir merkezindeki meydanda toplandı. Geceyi meydanda geçirenlerin de bulunduğu kalabalık, kararın açıklanmasının ardından Thaçi ve diğer eski UÇK liderleri lehine sloganlar attı. Çok sayıda kişi gözyaşlarını tutamadı. Prizren kentindeki Şadırvan Meydanı'nda da mahkeme dev ekranlardan takip edildi.

Karar öncesinde Hollanda'nın Lahey kentindeki Kosova Özel Mahkemesi binası önünde de onlarca Kosovalı toplandı. UÇK bayrakları taşıyan grup, mahkemenin kararını sloganlar eşliğinde takip etti. Lahey'de başka bir noktada toplanan yaklaşık bin Kosovalı da kararı kurulan büyük ekrandan izledi.