Ümraniye Belediyesi Spor Kulübü bünyesinde 21 branşta mücadele eden bin 661 sporcu, bugüne kadar kazandıkları bin 81 madalyayla ilçeye büyük gurur yaşattı. Başarıları ödüllendirilen sporculara seslenen Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, 'Yeni hedeflere, yeni şampiyonluklara hep birlikte koşmaya; ay-yıldızlı bayrağımızı dünyanın dört bir yanında gururla dalgalandırmaya devam edeceğiz' dedi.

Ümraniye Belediyesi Spor Kulübü sporcularının ulusal ve uluslararası arenada elde ettiği başarılar, bu yıl 2. kez düzenlenen Geleneksel Altın Kupa Gecesi'nde taçlandırıldı. Trabzon Millet Bahçesi Yavuz Selim Tuncer Spor Tesisleri'nde düzenlenen etkinlikte, başarılarıyla Ümraniye'ye gurur yaşatan sporcular, antrenörler ve spor dünyasının önemli isimleri bir araya geldi.

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinliğe; Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, AK Parti MKYK Üyeleri Mesut Özil ve Hilmi Türkmen, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, Teknik Direktör Abdullah Avcı, milli voleybolcu Hande Baladın, Ümraniye İlçe Kaymakamı Yüksel Çelik, sporcular, kulüp yöneticileri, spor yorumcuları ve çok sayıda davetli katıldı.

Ümraniyeli sporcular bin 81 madalya kazandı

Ümraniye Belediyesi Spor Kulübü çatısı altında 21 branşta mücadele eden bin 661 lisanslı sporcu, katıldıkları resmi, ulusal, uluslararası ve özel müsabakalarda 381 altın, 314 gümüş ve 386 bronz olmak üzere toplam bin 81 madalya elde etti.

Gecede Ümraniye'de Yılın Kadın Sporcusu Ödülü, judo branşında 44 kilogram ümitler dünya ikincisi Sema Nur Yüksel'e; Ümraniye'de Yılın Erkek Sporcusu Ödülü ise işitme engelliler 400 metre Avrupa şampiyonu ve 800 metre Avrupa üçüncüsü Mustafa Abacıoğlu'na verildi.

Yılın Kadın Sporcusu Ödülü milli voleybolcu Hande Baladın'a, Yılın En İyi Çıkış Yapan Erkek Sporcusu ödülü milli yüzücü Hüseyin Emre Sakçı'ya takdim edildi.

Gecede ayrıca Yılın Spor Kanalı Ödülü TRT Spor'a, Yılın Spor Programı Ödülü 'Teknik Analiz' programına, Yılın Spor Yorumcusu Ödülü İlker Yağcıoğlu'na, Yılın Spor Spikeri Ödülü ise Hünkar Mutlu'ya verildi. Teknik Direktör Abdullah Avcı ve Ogün Temizkanoğlu da Yaşam Boyu Başarı Ödülü'ne layık görüldü.

İsmet Yıldırım: 'Sahnenin arkasında arı gibi çalışan nice emektarı görüyorum'

Ödül töreninde konuşan Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, elde edilen başarıların yalnızca kupa ve madalyalardan ibaret olmadığını vurguladı. Sporcuların yanı sıra ailelerin, antrenörlerin ve tesislerin yapımında görev alan çalışanların da büyük emek verdiğini belirten Yıldırım, 'Dışarıdan bir gözle bakıldığında bugün spor adına, Ümraniye'miz ve şehrimiz adına büyük bir gurur tablosu görmek mümkün. Fakat bugün buraya bir de bizim gözümüzden bakmanızı rica ediyorum' ifadelerini kullandı.

Sporcuların mücadelelerine dikkat çeken Başkan Yıldırım, 'Bugün katıldıkları müsabakalarda kan ter içerisinde son bir gayretle bayrağı göğüsleyen asil bir inanç görüyorum. Üstadın söylediği gibi; 'Tohum saç, bitmezse toprak utansın'. Ben bugün mahalle mahalle, sokak sokak saçtığımız tohumlardan fışkıran tomurcukları görüyorum' dedi.

İsmet Yıldırım, sporcuların başarılarının arkasındaki emeğe de vurgu yaparak, 'Ben bugün gurur tablosuna bakınca yalnızca sahneyi değil, sahnenin arkasında arı gibi çalışan nice emektarı görüyorum. Spor tesislerimizin inşaatında emek veren; tuğlasını ören, çimini seren, şoföründen güvenliğine, malzemecisine varıncaya kadar her bir işçi kardeşimin alın terini görüyorum' diye konuştu.

'Pırlanta gibi evlatlarımızın ulaştığı neticeyi görmek her türlü takdirin üzerindedir'

Ailelerin de sporcuların başarılarında önemli bir paya sahip olduğunu ifade eden Yıldırım, 'Yarışmalarda evladının adını duyunca içi titreyen annelerin mutluluk gözyaşlarını görüyorum. Hani şair diyor ya; 'Gönül gönüle verince yol mu dayanır'. Ben bugün sizlere bakınca gönül gönüle verdiğimize dayanmayan yolları görüyorum. Anlattığımız adımlar, attığımız adımlar, anlattığımız işler, hayata geçirdiğimiz eserler ve de sarf edilen bu kadar emeğin neticesinde pırlanta gibi evlatlarımızın ulaştığı neticeyi görmek, onların gözünde heyecana şahit olmak, onların başarısıyla gururlanmak her türlü takdirin üzerindedir' değerlendirmesinde bulundu.

'Bin 661 lisanslı sporcumuzla büyük bir spor ailesi olduk'

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, ilçede bin 661 lisanslı sporcunun bulunduğunu belirterek, gençlerin sporla buluşmasına yönelik yatırımların sürdüğünü söyledi. Yüzme havuzlarından halı sahalara, çok amaçlı spor tesislerinden farklı branşlarda verilen eğitimlere kadar birçok alanda altyapının güçlendirildiğini aktaran Yıldırım, gençlerin başarılarıyla gurur duyduklarını ifade etti.

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Dr. Enes Eminoğlu da gecede yaptığı konuşmada sporcuları başarılarından dolayı tebrik ederek, Türkiye genelinde hayata geçirilen spor tesisleriyle altyapının güçlendirildiğini belirtti.

İbrahim Hacıosmanoğlu: 'Herkesin yapacağı iş değil'

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu da Ümraniye Belediyesi'nin gençleri spora yönlendirmesinin önemine dikkat çekerek, 'Bu kadar genci spora meylettirmek ve onlara imkan sağlamak hakikaten herkesin yapacağı iş değil. Başkanı bir kez daha tebrik ediyorum. Sizlere de üstün başarılar diliyorum' ifadelerini kullandı.

Ümraniye Belediyesi tarafından bugüne kadar 23 spor merkezinde, 33 branşta 660 bin kişi sporla buluşturulurken, belediyenin spor kulübü bünyesindeki sporcuların ulusal ve uluslararası başarılarının artırılması amacıyla çalışmaların sürdüğü belirtildi.