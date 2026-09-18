Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi Erdemspor Kulübü, altyapısından yetiştirdiği genç yetenekleri Türk futboluna kazandırmaya devam ediyor. Kulübün 6 yaşında altyapıya adım atan ilk sporcularından 2012 doğumlu Veli Ege Bayar ile 2013 doğumlu Erdem Demirkol, TFF 2. Lig ekiplerinden Kütahyaspor Futbol Kulübü'ne transfer oldu.

Azim ve devamlılığın somut bir örneğini sergileyen iki genç yetenek, bundan sonraki süreçte hedeflerine profesyonel kulübün gelişim liglerinde mücadele ederek ulaşmaya çalışacak.

Genç oyuncular için düzenlenen imza töreninde konuşan Tavşanlı Erdemspor Kulüp Başkanı H. Güney Erdem, temel hedeflerinin her zaman olduğu gibi Tavşanlı'daki yetenekleri keşfetmek olduğunu vurguladı. Erdem, 'Kulüp olarak çalışmaya, üretmeye ve gelişmeye devam ediyoruz. Yeteneklerimizi profesyonel kulüplere sunmak adına girişimlerimizi sürdürerek önümüzdeki sezondan itibaren yeni gençleri Türk futboluna kazandırmaya devam edeceğiz. UEFA lisanslı teknik ekibimizin sistemli, süreklilik arz eden ve bilimsel çalışmalarıyla çocuklarımızı hem sportif hem de sosyal, kültürel ve etik değerler doğrultusunda geliştirmeye gayret ediyoruz. Bu emeklerin meyvelerini almaya başlamak bizleri gururlandırıyor' dedi.

Süreçte ailelerin desteğinin büyük rol oynadığına dikkat çeken Başkan Erdem, törene aileleri de davet ederek çocuklarıyla gurur duymalarına ortak olduklarını belirtti. Erdem, Kütahyaspor'a transfer olan Veli Ege Bayar ile Erdem Demirkol'a yeni kulüplerinde başarılar dileyerek, kulüplerini en iyi şekilde temsil edeceklerine inandığını ifade etti. Ayrıca gençlerin yetişmesinde büyük emeği geçen antrenörler Cemil Göneş, Emrah Tülek ve Yasin Özümer'e de teşekkürlerini iletti.