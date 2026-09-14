Şahinbey Belediyesi'nin desteklediği gençler, TEKNOFEST İHA Yarışmaları'nda Türkiye dereceleriyle göğüs kabarttı. Şahinbey BİLSEM Göktürkler Takımı Döner Kanat Kategorisinde Türkiye 1'incisi olup TUSAŞ Özel Ödülü'nü kazanırken, Şahinbey Alpagu UAV Takımı Sabit Kanat Kategorisinde Türkiye 3'üncüsü oldu.

Türkiye'nin teknoloji, havacılık ve inovasyon alanındaki en önemli organizasyonu TEKNOFEST'te Gaziantep'i gururlandıran sonuçlar geldi. Şahinbey Belediyesi tarafından eğitim ve teknoloji alanında desteklenen gençler, geliştirdikleri insansız hava araçlarıyla yarışmalarda önemli dereceler elde etti.

Göktürkler Türkiye'nin zirvesinde

TEKNOFEST İHA Yarışmalarında Döner Kanat Kategorisinde mücadele eden Şahinbey BİLSEM Göktürkler Takımı, rakiplerini geride bırakarak Türkiye 1'inciliğini elde etti. Başarılı ekip, ortaya koyduğu performansla TUSAŞ Özel Ödülü'nün de sahibi oldu. Göktürkler Takımı'nın elde ettiği birincilik, gençlerin teknoloji alanındaki yetkinliğini ortaya koyarken, aynı zamanda şehrin milli teknoloji hamlesindeki iddiasını da güçlendirdi.

Alpagu UAV'dan Türkiye üçüncülüğü

Sabit Kanat Kategorisinde yarışan Şahinbey Alpagu UAV Takımı ise zorlu mücadeleyi Türkiye 3'üncüsü olarak tamamladı. İki farklı kategoride elde edilen Türkiye dereceleri, Şahinbey'de gençlere yönelik eğitim ve teknoloji yatırımlarının somut sonuçlarını bir kez daha ortaya koydu. Gençlerin geliştirdikleri projelerle TEKNOFEST gibi Türkiye'nin en büyük teknoloji organizasyonlarından birinde dereceye girmesi, geleceğin mühendislerinin Şahinbey Belediyesi'nin destekleri ile Gaziantep'ten yetiştiğini de gözler önüne serdi.

'Gençlerimiz üretiyor, Türkiye kazanıyor'

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, TEKNOFEST'te derece elde eden öğrencileri ve öğretmenlerini tebrik ederek, 'Sabit Kanat Kategorisinde Türkiye 3'üncüsü olan Şahinbey Alpagu UAV Takımımızı tebrik ediyorum. Büyük bir emek ve azimle çalışan tüm öğrencilerimizi ve onları yetiştiren öğretmenlerimizi kutluyor, başarılarının artarak devam etmesini diliyorum. Gençlerimiz üretiyor, Türkiye kazanıyor' ifadelerini kullandı.

Şahinbey Belediyesi'nin eğitim, bilim ve teknoloji alanında gençlere yönelik desteklerinin, TEKNOFEST'te elde edilen Türkiye dereceleriyle karşılık bulması, ilçenin milli teknoloji hamlesine sunduğu katkının da dikkat çekici bir göstergesi oldu.